В Москве госпитализировали Удальцова

Источник: РИА Новости

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение порядка проведения митинга 28 июля. После ареста, по словам Удальцовой, он перестал принимать воду и пищу. Мосгорсуд в пятницу 17 августа признал законным его административный арест.

Удальцов год назад вышел из колонии, где отбывал срок в 4,5 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого Удальцова неоднократно задерживали за различные нарушения при организации митингов и акций.

«Его сегодня навестили ОНК. При них вызвали скорую и его госпитализировали. Везут пока, пока не знаю в какую больницу. Буду узнавать сейчас, потому что только забрали. Понятия не имею, какой диагноз, но у него обезвоживание. А, какая там в целом картина — будут в больнице смотреть. Сахар у него низкий. Там только сахар посмотрели и промеряли давление. Сегодня пять суток будет в четыре часа, как он держит сухую голодовку», — сказала Удальцова РИА Новости.

Она отметила, что Удальцов доставлен в 52-ю городскую больницу с предварительным диагнозом «обезвоживание». В воскресенье к нему приехали члены московской ОНК Москвы Сергей Гусев и Иван Мельников, в их присутствии была вызвана «скорая».

По словам Мельникова, на условия содержания в изоляторе сам Удальцов не жаловался, сообщил лишь об отсутствии радио в камере.

«Мы прибыли в изолятор временного содержания, чтобы проверить условия его содержания. Во время проверки он пожаловался на плохое самочувствие, после чего члены ОНК попросили правоохранителей вызвать ему скорую. По результату осмотра врачей он был госпитализирован в гражданскую больницу», — рассказал агентству Мельников.