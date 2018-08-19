Замгендиректора РКК «Энергия» задержали по делу о покушении на мошенничество
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Как сообщили следователи, также задержаны двое его подчиненных.
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Как сообщили следователи, также задержаны двое его подчиненных.
Замгендиректора РКК «Энергия» и двое его подчиненных задержаны по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в
Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ПАО РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ).
В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, добавили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается при активном содействии сотрудников управления «П» ФСБ России.
Ранее «Роскосмос» сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет заподозрил нескольких сотрудников РКК «Энергия» в получении взяток. Как отметили в госкорпорации, сейчас они дают признательные показания. «Роскосмос» тесно сотрудничает с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будет жестко пресекать коррупцию и иные финансовые преступления, отмечалось в его заявлении.