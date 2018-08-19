Замгендиректора РКК «Энергия» задержали по делу о покушении на мошенничество

Источник: РИА "Новости"

Замгендиректора РКК «Энергия» и двое его подчиненных задержаны по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ПАО РКК «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ). пресс-служба Следственного комитета (СК)

В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения, добавили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается при активном содействии сотрудников управления «П» ФСБ России.