Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НАТО введет войска, если Киев остановит транзит газа: эксперт
Ржавые «Москвичи» на конвейере АЗЛК: фото 2006 года
Алсу с дочками снялась в роскошной фотосессии
Известная российская фигуристка разделась для поклонников
В Москве выбрали победительницу конкурса «Миссис Россия 2018»
Паника и банкротстваКак россияне встречали дефолт 1998 года
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Смерть друга прервала безмятежный отдых Пугачевой - СМИ
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Кремль ответил на слова о визите Путина на еще одну свадьбу
Совфед отреагировал на действия Киева в Херсоне
На автомобиль упало дерево: как получить компенсацию
Клиент получил новый автомобиль с разными дверьми
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах (фото)
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский мэр после разноса от губернатора пережил удар молнии

Молния ударила в автомобиль мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана на трассе Барнаул — Рубцовск. Об этом сообщает агентство «Банкфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Новость
С чего начинается молния

Инцидент произошел в пятницу, 17 августа, когда Фельдман возвращался с конгресса муниципальных образований Алтайского края. После удара молнии автомобиль получил серьезные повреждения, однако сам чиновник не пострадал. Домой его доставил глава Рубцовского района Петр Афанасьев, который также возвращался с конгресса.

Как отмечает агентство, накануне происшествия Фельдмана раскритиковал временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Он остался недоволен освоением бюджета, выделенного для решения проблемы с подтоплением грунтовыми водами. По словам Томенко, рубцовские власти не получат денег, пока не появится результат от предыдущих вложений.

 Гей-парад захотели провести в России
"Рената — мое все": Земфира раскрыла отношения с Ренатой Литвиновой
Эксперт рассказал, как США защищают статус крупнейшей экономики
Эксперт рассказал, зачем колбасу нарезают под углом
На дне Иссык-Куля установили бюсты Ленина и Сталина
Купить жизнь: самые громкие заказные убийства в России
Выросли продажи кнопочных телефонов без доступа в Интернет
Зараженный океан. Армия водяных вирусов угрожает планете
Что можно было купить на один рубль в разные эпохи
Спорт
Семак уже создал победную машину Три мяча аргентинцев, снова гол Дзюбы и травма Нобоа — в 4-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал»
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Чак Норрис «прокачал» пикап Toyota (видео) Toyоta показала забавное видео, в котором автограф крутого Уокера превращает японский внедорожник в супергероя
Кино
Талантливы во всем: 13 фильмов, в которых звезды запели Как они играют, вы наверняка уже знаете. А вот как им дается вокальное мастерство — узнайте из нашей специальной подборки музыкальных фильмов. Здесь все, от романтичной Киры Найтли с гитарой до Тома Круза с голым торсом на рок-сцене
Недвижимость
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Самое страшное здание Москвы снесут с помощью ножниц
Как найти идеального жильца: составляем объявление о сдаче жилья
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах
Леди
5 образов для 5 свиданий похудевшей Елены Степаненко Главная пара российской смехопанорамы разводится – Елена Степаненко делит имущество с Евгением Петросяном в суде.
Дети
Сын Собчак умилил Сеть (фото) Телезвезда гордится успехами Платона.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь