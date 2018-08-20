Российский мэр после разноса от губернатора пережил удар молнии

Инцидент произошел в пятницу, 17 августа, когда Фельдман возвращался с конгресса муниципальных образований Алтайского края. После удара молнии автомобиль получил серьезные повреждения, однако сам чиновник не пострадал. Домой его доставил глава Рубцовского района Петр Афанасьев, который также возвращался с конгресса.