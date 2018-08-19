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15:35 (мск), источник: ТАСС

В центре Киева из-за ливней провалился асфальт

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/ — Также в центре украинской столицы ночью были подтоплены несколько улиц.

Сильный дождь и шквальный ветер до 18 м/с повалили деревья в центре украинской столицы, затоплены пешеходные переходы, на проезжей части провалился асфальт. Коммунальные службы проводят восстановительные работы.
Источник: ren.tv

Ночной ливень затопил несколько районов Киева, серьезно пострадал центр города. Так, на улице Антоновича на проезжей части провалился асфальт. Сейчас улица перекрыта для движения транспорта, на месте происшествия работают аварийные службы. В центре украинской столицы также ночью были подтоплены несколько улиц, в частности, Эспланадная и бульвар Тараса Шевченко, а также подземные пешеходные переходы.

Несколько машин оказались под водой, в некоторых из них в момент стихии находились люди. Чтобы спастись, они забирались на крыши своих автомобилей. Водители своими силами открыли канализационные люки, что помогло спустить воду с проезжей части. На улице Старонаводницкой в результате сильного потока воды перевернулась на бок легковая машина.

Коммунальные службы продолжают убирать деревья с тротуаров и проезжей части. Общественный транспорт ходит по обычным маршрутам, автомобильных пробок нет.

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