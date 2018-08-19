Минобороны Украины расследует ДТП с ЗРК «Бук» в Киеве после парада
В министерстве обороны Украины сообщили о начале служебного расследования обстоятельств, при которых зенитная установка «Бук» врезалась в стену
В министерстве обороны Украины сообщили о начале служебного расследования обстоятельств, при которых зенитная установка «Бук» врезалась в стену
«18 августа, около 21:30 в Киеве одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по ул. Ярославской. В настоящее время проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия», — сказали в министерстве обороны Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве зенитный комплекс «Бук» врезался в