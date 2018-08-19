Минобороны Украины расследует ДТП с ЗРК «Бук» в Киеве после парада

«18 августа, около 21:30 в Киеве одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по ул. Ярославской. В настоящее время проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия», — сказали в министерстве обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на то, что в результате произошедшего никто не пострадал, фасаду здания были причинены незначительные повреждения.