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17:14 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны Украины расследует ДТП с ЗРК «Бук» в Киеве после парада

В министерстве обороны Украины сообщили о начале служебного расследования обстоятельств, при которых зенитная установка «Бук» врезалась в стену бизнес-центра «Астарта» на углу Нижнего Вала и Набережно-Крещатицкой улицы в Киеве, передает «112 Украина

«18 августа, около 21:30 в Киеве одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по ул. Ярославской. В настоящее время проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия», — сказали в министерстве обороны Украины.

Во время загрузки произошла ошибка.
В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на то, что в результате произошедшего никто не пострадал, фасаду здания были причинены незначительные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Киеве зенитный комплекс «Бук» врезался в бизнес-центр после репетиции парада.

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