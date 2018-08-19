«Я стал жертвой провокатора и подстрекателя». Участник «Нового величия» Дмитрий Полетаев просит о помощи

Источник: РИА "Новости"

Фигурант дела «Нового величия» Дмитрий Полетаев просит о помощи. Он написал письмо из СИЗО, а мать передала его в «ОВД-инфо». Портал опубликовал часть послания на своем сайте:

«Здравствуйте, меня зовут Полетаев Дмитрий. Я стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу, которая на начальном уровне была разработана, чтобы сделать обычных людей боевиками. При этом обучить их идеалистическим мировоззрениям, с которыми ими можно было манипулировать. Очень тонко и практически незаметно… Хочу дополнить конец моего сообщения тем, что я очень сильно нуждаюсь в любой поддержке, моральной и финансовой. Буду очень рад, если посодействуете моему скорейшему освобождению, ведь я в свою очередь стал понимать, каково это быть в месте, где тебя везде на 80% ограничивают. Понимаю, каково родителю, когда их сын/дочь в мгновение ока оказываются в СИЗО с неизвестными людьми. И дай бог удачи сыну/дочери оказаться с более-менее здоровыми сокамерниками».

Выдал «Новое величие» некий Руслан Д., который в материалах дела проходит как свидетель. Участники «Нового величия» и их адвокаты подозревают, что это оперативник под прикрытием. Именно он предложил создать устав «Нового величия» и сам же его написал, а также распределил роли в группе, разбив ее на ячейки — то есть придал сообществу все необходимые формальные признаки экстремистской организации.

Письмо Дмитрия Полетаева датировано 4 августа. Только спустя 11 дней прошел «Марш матерей», после которого суд перевел из СИЗО под домашний арест 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. В СИЗО, кроме Дмитрия Полетаева, остаются 25-летний Руслан Костыленков, 31-летний Петр Карамзин и 21-летний Вячеслав Крюков. Business FM поговорила с матерью Дмитрия Полетаева Галиной:

— Письмо от 4 августа, но опубликовано только сейчас

— Он сам попросил. Я до этого не могла встретиться, потом уже поняла, что молчать не нужно, надо действовать. Неделю назад я отдала это письмо. И вот опубликовали, вчера-позавчера. А отдала я ранее — как раз был у Павликовой Ани суд.

— Как вообще ваш сын оказался в «Новом величии»?

— Они просто общались, как с друзьями сейчас многие, а этого ничего не было. Все домашние были ребята, девчонки. Доверчивые. Доверились. А тот выгоду искал, видимо, ему нужно для работы, и все прочее. Они даже и не думали об этом «величии», об этом названии. Я уверен, что они не могли такое название придумать.

— А в чем его именно обвиняют?

— Ну, так же, как и всех, что, вот, они участвовали и создавали [экстремистскую организацию]. Сами они не додумались до такого.

— А вы не могли бы сказать еще пару слов о сыне: что он закончил? Почему у него были трудности с работой?

— У него два образования: политехнический колледж, и он заочно еще и институт закончил в 2017 году — Институт деловой карьеры. Экономика в управлении. Там написано, что на тот момент он не работал. Но он работал неофициально. Сейчас у нас молодежь заканчивает образование, но не могут устроиться. И там пошли проблемы с задержанием зарплаты, он оттуда ушел.

— Есть ли у него семья?

— Нет, он не женат.

— Ну вот, девочек выпустили под домашний арест. Справедливо ли будет, получается, чтобы и остальных ребят тоже выпустили?

— Я считаю, полностью надо закрыть [дело], и наказать тех, которые шли к этому, что они так поступили с ребятами, вовлекли.

— По поводу общественной поддержки — девочек поддерживали, а не было марша за ребят именно.

— Я считаю, это первый шаг. А сейчас нужно продолжать, сфабрикованное это дело. Я считаю, что его нужно полностью развалить. Справедливость должна существовать и победить в этом.

По версии следствия, Руслан Костыленков из подмосковного Хотькова — лидер «Нового величия». В сети появилась запись якобы его допроса, где он не отрицает вины. Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков говорит, что читал все показания участников дела, а видео с Костыленковым, появившееся непонятно в связи с какими обстоятельствами и непонятно где, не имеет юридической силы.

Максим Пашков,

адвокат Марии Дубовик

«Руслан Костыленков пытается выиграть для остальных и взять вину на себя в своих показаниях, насколько я их понимаю, что он все затеял, он все сделал, остальные — не при чем. Насколько я помню, канва его показаний именно такая. Когда берешь показания одного, другого, третьего, читаешь: да, у меня психологическая разгрузка; с ребятами хорошо посидеть; да, мне просто было интересно. У третьего — а вот меня чаем с пирожками кормили, а я голодный, денег нет. То есть, где тут это сообщество? К вопросу о том, что Костыленков может признаться в чем угодно.

Вот эти показания его — они стоят три копейки, на самом деле, потому что нет этого сообщества, не создано оно. Вот это то, что в сети было выложено — «моя цель была» и так далее. Это никакой юридической силы не имеет. Это, извините, видеозапись, сделанная непонятно кем, непонятно когда.

У нас, извините, есть уголовно-процессуальный кодекс, который определяет, каким образом производятся следственные действия. Это не показания".

Один из организаторов «Марша матерей» — акции в поддержку обвиняемых по делу «Нового величия» — литературный критик Анна Наринская говорит, что это было просто движение души, поскольку их дети такого же возраста могут оказаться в похожей несправедливой ситуации. Хотя ребята и постарше, но их вина также эфемерна, считает Наринская.

Анна Наринская,

литературный критик

«Конечно, огласка нужна. Для нас было страшно важно, что родители этих девушек, особенно родители Анны Павликовой, и для них это был просто важнейший момент. Я никогда не забуду лицо мамы этой девочки, которая пришла на наш марш. Конечно, это не так просто, такие вещи организовать, потому что вот этой вот детскости, на которую мы ударяли, по понятным причинам в молодых людях нет.

Мне кажется, что обязательно нужно подробно возвращаться к этому делу в смысле информирования о нем вообще людей. Что, например, в их организацию «Новое величие» был внедрен сотрудник. Это вообще-то неправда. Никто не был туда внедрен, этой организации не было. Сотрудники силовых служб эту организацию сначала сами организовали, потом сами и посадили.

Но, конечно, относительно 17-летних девушек такую акцию и устроить проще, и тронуть сердца людей, которые, по-моему, в атмосфере той, которая у нас в стране последние годы во многом очерствели, конечно, проще".