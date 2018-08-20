В Чечне двое неизвестных напали на отдел полиции

«Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум сотрудникам полиции, находившимся на службе. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа», — говорится в сообщении.