Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Валютный рынок перепуган ответом России на санкции США
За одну ночь по всей Швеции сожгли почти 100 машин
Алсу с дочками снялась в роскошной фотосессии
Скончалась любимая советская артистка
Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
«Работающий пенсионер не должен получать пенсию» -председатель ЕР
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ -СМИ
Девятилетняя дочь Панина получила первую главную роль в кино
64-летняя Елена Коренева на съемках сериала: первые фото
На Украине хотят отключить горячую воду навсегда: "как в Европе"
Волочкова снялась обнаженной, а белье нарисовала
Дочка Урганта отметила 18-летие в Париже
Ольга Бузова сделала короткую стрижку
На автомобиль упало дерево: как получить компенсацию
Клиент получил новый автомобиль с разными дверьми
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Чем опасна жизнь в маленьких квартирах
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
33Дефолт-98: как это было
13:47 (мск), источник: РИА Новости

В Чечне двое неизвестных напали на отдел полиции

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД РФ по Шалинскому району Чечни, ранили двух полицейских, нападавшие уничтожены, сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике.

Источник: РИА Новости

«Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум сотрудникам полиции, находившимся на службе. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа», — говорится в сообщении.

 Запад зол на 'троллинг' Владимира Путина. Мнение
Политолог: у США 'открываются глаза' на украинские реалии
Большинство россиян поверили в теорию заговора против страны
Хасбулатов рассказал о поведении Ельцина во время путча
Секс в Белом доме: какой была личная жизнь трех президентов США
«Монако» представил российского футболиста
Эксперт рассказал, почему колбасу нарезают под углом
Отец с сыном сняли свое спасение из лесного пожара (видео)
Треть «суперземель» оказалась водными мирами, заявляют ученые
Спорт
Маркизио станет одноклубником Головина, Груича не будет в ЦСКА До закрытия трансферного окна в РПЛ - 11 дней
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Потрепанную «Ниву» продают за 6,5 млн рублей (фото) На торгах аукционного дома Sotheby’s пустят с молотка Lada Niva, которая принимала участие в ралли «Париж-Дакар»
Кино
Девятилетняя дочь Панина получила первую главную роль в кино Отец Анны сам выступит режиссером картины под рабочим названием «Я вернулся»
Недвижимость
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как найти идеального жильца: составляем объявление о сдаче жилья
Нужно ли отдельно регистрировать баню или сарай на участке
Звезда реалити-шоу разорилась и поселилась в доме на дереве
Леди
5 образов для 5 свиданий похудевшей Елены Степаненко Главная пара российской смехопанорамы разводится – Елена Степаненко делит имущество с Евгением Петросяном в суде.
Дети
Сын Собчак умилил Сеть (фото) Телезвезда гордится успехами Платона.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь