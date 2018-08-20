В Чечне двое неизвестных напали на отдел полиции
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД РФ по Шалинскому району Чечни, ранили двух полицейских, нападавшие уничтожены, сообщает
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД РФ по Шалинскому району Чечни, ранили двух полицейских, нападавшие уничтожены, сообщает
«Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум сотрудникам полиции, находившимся на службе. Ответным огнем нападавшие были уничтожены. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа», — говорится в сообщении.