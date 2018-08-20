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14:43 (мск), источник: РИА Новости

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Три сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развернутые показания следователю, сообщили РИА Новости в понедельник адвокаты обвиняемых.

Источник: РИА Новости

Убийство произошло 27 июля в Москве в квартире на Алтуфьевском шоссе.

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«Мария дала показания, которые можно считать признательными. Но сейчас мы даем более развернутые показания, которые рассказывают предшествующие события, начиная с рождения, можно сказать… У нее в руках был нож. Она утверждает, что нанесла не больше пяти ударов. Средняя из сестер также наносила удары. Экспертиза еще не проведена, поэтому рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой был смертельным», — сказал адвокат младшей (ей 17 лет) из сестер Ярослав Пакулин.

Адвокат старшей сестры — Кристины — сообщил агентству, что его подзащитная также дала показания, которые можно считать признательными.

«Сейчас новый следователь, мы даем развернутые показания. Кристина сообщила, что только лишь распылила газ из баллончика в лицо (отцу)», — сказал защитник Алексей Липцер. Он защищает старшую сестру Хачатурян, ей 19 лет.

Адвокат средней сестры Ангелины Алексей Паршин также сообщил агентству, что его подзащитная признала вину и дала показания, но от подробных комментариев отказался.

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