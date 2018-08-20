Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

«Мария дала показания, которые можно считать признательными. Но сейчас мы даем более развернутые показания, которые рассказывают предшествующие события, начиная с рождения, можно сказать… У нее в руках был нож. Она утверждает, что нанесла не больше пяти ударов. Средняя из сестер также наносила удары. Экспертиза еще не проведена, поэтому рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой был смертельным», — сказал адвокат младшей (ей 17 лет) из сестер Ярослав Пакулин.