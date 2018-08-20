На полицейских напали с ножами и автомобилями

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Чечне произошел ряд нападений на стражей порядка. В Грозном предполагаемый террорист бросил взрывное устройство в сотрудников полиции, а потом сбил постовых на машине. Еще двое злоумышленников, вооруженных ножами, напали на отдел полиции в Шали. Кроме того, не доехав до своей цели, взорвался смертник. Ранения и травмы различной степени тяжести, по предварительным данным, получили пятеро полицейских, четверо нападавших убиты.

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Нападения практически одновременно были совершены в Грозном и Шали. В одном случае некто Али Ахматханов, проезжая мимо поста ДПС, бросил в сотрудников ГАИ взрывное устройство, которое не сработало. После этого в городе был объявлен план «Перехват». Однако проезжая по печально известной площади Минутка, злоумышленник сбил сразу троих полицейских, которые пытались его остановить. Все трое сотрудников были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. За машиной предполагаемого террориста была устроена погоня, в ходе которой стражи порядка применили оружие. Али Ахматханов и находившийся вместе с ним 11-летний ребенок погибли. По некоторым данным, Али Ахматханов ранее привлекался к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях, но впоследствии был амнистирован.

В Шали двое других злоумышленников попытались ворваться на территорию отдела полиции. Они ранили ножами как минимум двух стражей порядка. Ответным огнем оба преступника были уничтожены.

Еще одно нападение было совершено в селе Шалинского района Мескер-Юрте. Там, по предварительным данным, смертник пытался совершить теракт с использованием заминированного автомобиля у поста ДПС, однако самодельное взрывное устройство привел в действие слишком рано. В результате взрыва погиб только смертник, полицейские не пострадали.

Сотрудники МВД, ФСБ и СКР пытаются установить, насколько связаны все эти нападения. В ближайшее время в СКР возбудят уголовные дела о посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и, возможно, подготовке терактов (ст. 30 и ст. 205 УК РФ). Впоследствии они могут быть объединены в одно производство.