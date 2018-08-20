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16:12 (мск), источник: Интерфакс

Кадыров назвал атаки на полицию в Чечне попыткой сорвать Курбан-Байрам

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Атаки на полицейских в Чечне были призваны омрачить мусульманский праздник Курбан-Байрам, считает глава республики Рамзан Кадыров.

Источник: AP 2018

«Сегодня группа молодых людей предприняла попытку совершить резонансные преступления. Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам», — написал Кадыров в соцсетях. «Самая главная цель — создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты», — отметил он.

Благодаря бдительности сотрудников полиции все эти попытки сорваны, бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу. В городе Шали пострадали двое полицейских, также в Грозном получили травмы сотрудники ДПС.
Рамзан Кадыров 
глава Чечни

По мнению Кадырова, «нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (так Кадыров называет боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства» — ИФ). «Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет», — добавил глава региона.

По его словам, «об отсутствии у “хозяев” даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с не окрепшей психикой».

«Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу», — заявил Кадыров. Он также сообщил, что поручил руководству МВД по Чечне оказать всю необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения.

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На полицейских напали с ножами и автомобилями

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что четверо боевиков, напавших на полицейских в Чечне, были уничтожены, а совершивший самоподрыв выжил. Он добавил, что в ходе атак пострадали пятеро полицейских и двое гражданских.

Он уточнил, что двое боевиков с ножами попытались проникнуть на территорию отдела полиции, ранили двух полицейских и были уничтожены ответным огнем. Незначительные ранения в ходе стрельбы получили двое случайных прохожих. Во втором случае боевики попытались на въезде в Грозный подорвать находившиеся в машине газовые баллоны, однако они не взорвались. Тогда, по словам источника, боевики сбили трех пытавшихся остановить машину полицейских, после чего по автомобилю был открыть огонь и находившиеся в ней двое боевиков были уничтожены.

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