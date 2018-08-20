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19:08 (мск), источник: ТАСС

Все участники нападений на полицейских в Чечне были подростками

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Все участники нападений на полицейских в Чечне были несовершеннолетними, сообщил в понедельник ТАСС министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации

«Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было 17 неполных лет, самым младшим из преступников, по поступающим сейчас сведениям, было 11 лет», — сказал Умаров.

По его словам, в ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство») «разработаны специальные программы», чтобы доходчиво внушать подросткам идеи экстремистов. «Поэтому возрастной ценз падает — те, кто уже более или менее могут размышлять. И поэтому тех, кто старше, мы среди боевиков находим все реже и реже, сегодня это бывают ребята, которым 11−12 лет», — подчеркнул министр.

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Умаров также отметил, что никто из гражданского населения не пострадал. «Цель у них [нападавших] была — давить мирных граждан, а преградили им дорогу полицейские. <…> Среди гражданского населения нет ни единого пострадавшего. Полицейских, конечно, ранили этими наездами, они находятся в достаточно тяжелом состоянии, но в стабильном, их жизни ничего не угрожает», — сказал собеседник агентства.

По его словам, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Министр также уточнил, что ни один полицейский в результате инцидентов не погиб.

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В свою очередь первый заместитель мэра — руководитель аппарата мэрии Грозного Ибрагим Бурсагов сообщил ТАСС, что людей на улицах Грозного во время нападения было мало в связи с тем, что в регионе объявлены выходные по случаю Курбан-байрама. «Ленинский район [Грозного, где было нападение] — не окраина, но сегодня у нас выходной, и людей на улицах не было», — сказал Бурсагов. Он подчеркнул, что «все городские службы работают в штатном режиме, никаких изменений в жизни города не произошло, все идет своим чередом».

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По словам пресс-секретаря главы республики Альви Каримова, боевики, совершившие нападения на полицейских в Шалинском районе, принадлежали к одной группе.

«Сообщения о том, что это была серия нападений, не соответствуют действительности. Это была одна группа в городе Шали, единственная», — сказал Каримов в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

«Они ранили двух сотрудников полиции — они получили ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает. Была одна попытка самоподрыва — он остался жив, доставлен в больницу. И двое других предприняли попытку подорвать машину, но у них газовые баллоны не взорвались. Они ехали по городу, не остановили по требованию машину и были ликвидированы», — отметил он. По его словам, ситуация в городе и в республике в целом абсолютно спокойная.

Следите за развитием темы«Серия нападений на полицейских в Чечне»
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