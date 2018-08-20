Все участники нападений на полицейских в Чечне были подростками

Источник: Следственный комитет Российской Федерации

«Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было 17 неполных лет, самым младшим из преступников, по поступающим сейчас сведениям, было 11 лет», — сказал Умаров.

По его словам, в ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство») «разработаны специальные программы», чтобы доходчиво внушать подросткам идеи экстремистов. «Поэтому возрастной ценз падает — те, кто уже более или менее могут размышлять. И поэтому тех, кто старше, мы среди боевиков находим все реже и реже, сегодня это бывают ребята, которым 11−12 лет», — подчеркнул министр.

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Умаров также отметил, что никто из гражданского населения не пострадал. «Цель у них [нападавших] была — давить мирных граждан, а преградили им дорогу полицейские. <…> Среди гражданского населения нет ни единого пострадавшего. Полицейских, конечно, ранили этими наездами, они находятся в достаточно тяжелом состоянии, но в стабильном, их жизни ничего не угрожает», — сказал собеседник агентства.

По его словам, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Министр также уточнил, что ни один полицейский в результате инцидентов не погиб.

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В свою очередь первый заместитель мэра — руководитель аппарата мэрии Грозного Ибрагим Бурсагов сообщил ТАСС, что людей на улицах Грозного во время нападения было мало в связи с тем, что в регионе объявлены выходные по случаю Курбан-байрама. «Ленинский район [Грозного, где было нападение] — не окраина, но сегодня у нас выходной, и людей на улицах не было», — сказал Бурсагов. Он подчеркнул, что «все городские службы работают в штатном режиме, никаких изменений в жизни города не произошло, все идет своим чередом».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bms38_SA5yO/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bms38_SA5yO/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Чп / Грозный ? (@chp_groznyy)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-20T12:53:42+00:00">20 Авг 2018 в 5:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам пресс-секретаря главы республики Альви Каримова, боевики, совершившие нападения на полицейских в Шалинском районе, принадлежали к одной группе.

«Сообщения о том, что это была серия нападений, не соответствуют действительности. Это была одна группа в городе Шали, единственная», — сказал Каримов в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».