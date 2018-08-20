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21:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Исключительное преступление

Генерал ФСБ арестован за мошенничество в «Энергии».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В понедельник Бабушкинский райсуд по ходатайствам главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) отправил в СИЗО бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» генерал-майора ФСБ в отставке Алексея Белобородова, а двух его подчиненных определил под домашние аресты. Менеджеры пытались получить 31,5 млн руб. у строительной компании за ее участие в тендере корпорации.

С ходатайством об аресте Алексея Белобородова суд разобрался за полчаса. Когда судья уточнил у обвиняемого Белобородова, где он работает, тот тихо ответил: «С 17 августа уже нигде». А до этого, сообщил подсудимый, он являлся заместителем главы РКК «Энергия» по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности. В корпорацию Алексей Белобородов пришел из ФСБ в 2016 году, выйдя на пенсию в звании генерал-майора спецслужбы.

«Вину не признаю», — неожиданно заявил после этого отставник. «Об этом надо не сейчас, а позднее», — напутствовал его судья. Защитник господина Белобородова попросил приобщить к делу три удостоверения, которые положительно характеризуют обвиняемого. В соответствии с ними Алексей Белобородов оказался многодетным отцом, участником боевых действий, награжденным медалью, и пенсионером ФСБ.

Уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) в отношении господина Белобородова, а также его подчиненных — главного специалиста департамента контрольно-ревизионной деятельности «Энергии» Олега Пыльнева и сотрудника корпорации Ильи Шендерея ГСУ СКР возбудило 17 августа по материалам управления «П» службы экономической безопасности ФСБ. Незадолго до этого к чекистам обратился один из руководителей строительной компании «Созидание», сообщивший, что за победу в конкурсе, объявленном «Энергией», с него требуют 31,2 млн руб.

В ходе оперативного эксперимента, проходившего с использованием спецаппаратуры под контролем ФСБ, господа Пыльнев и Шендерей получили часть этой суммы, причем в помеченных спецсоставом рублях. Почти полмиллиона также помеченных рублей потом нашли в сейфе господина Белобородова. Все трое участников коррупционной схемы были задержаны, а после того как ФСБ проинформировала об этом «Энергию», уволены с работы.

В отличие от подельников, сразу же решивших сотрудничать со следствием, дав показания на господина Белобородова, сам он вину не признал, а от дачи показаний воздержался, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.

Приведя стандартный набор обоснований для ареста, следователь отметил, что установлены еще не все участники коррупционной схемы, а само преступление носит «исключительный характер».

Защита в ответ предложила избрать господину Белобородову домашний арест, отметив, что все обвинение построено на показаниях господ Пыльнева и Шендерея, на которых якобы оказывалось давление. «Их обещали отправить в СИЗО», — отметил адвокат. Алексей Белобородов пообещал не сбегать из-под домашнего ареста, тем более у него не оказалось загранпаспорта. Судья отправил его на два месяца в СИЗО, зато взял под домашние аресты раскаявшихся господ Пыльнева и Шендерея. «Я полностью признаю свою вину, раскаиваюсь и все, что необходимо знать следствию, ему расскажу», — сказал, в частности, экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД Пыльнев. Его защита просила вместо домашнего ареста подписку о невыезде.

Владислав Трифонов

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