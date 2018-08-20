Исключительное преступление
Генерал ФСБ арестован за мошенничество в «Энергии».
Генерал ФСБ арестован за мошенничество в «Энергии».
В понедельник Бабушкинский райсуд по ходатайствам главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) отправил в СИЗО бывшего заместителя гендиректора
С ходатайством об аресте Алексея Белобородова суд разобрался за полчаса. Когда судья уточнил у обвиняемого Белобородова, где он работает, тот тихо ответил: «С 17 августа уже нигде». А до этого, сообщил подсудимый, он являлся заместителем главы РКК «Энергия» по персоналу, социальной политике и
«Вину не признаю», — неожиданно заявил после этого отставник. «Об этом надо не сейчас, а позднее», — напутствовал его судья. Защитник господина Белобородова попросил приобщить к делу три удостоверения, которые положительно характеризуют обвиняемого. В соответствии с ними Алексей Белобородов оказался многодетным отцом, участником боевых действий, награжденным медалью, и пенсионером ФСБ.
Уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) в отношении господина Белобородова, а также его подчиненных — главного специалиста департамента
В ходе оперативного эксперимента, проходившего с использованием спецаппаратуры под контролем ФСБ, господа Пыльнев и Шендерей получили часть этой суммы, причем в помеченных спецсоставом рублях. Почти полмиллиона также помеченных рублей потом нашли в сейфе господина Белобородова. Все трое участников коррупционной схемы были задержаны, а после того как ФСБ проинформировала об этом «Энергию», уволены с работы.
В отличие от подельников, сразу же решивших сотрудничать со следствием, дав показания на господина Белобородова, сам он вину не признал, а от дачи показаний воздержался, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.
Защита в ответ предложила избрать господину Белобородову домашний арест, отметив, что все обвинение построено на показаниях господ Пыльнева и Шендерея, на которых якобы оказывалось давление. «Их обещали отправить в СИЗО», — отметил адвокат. Алексей Белобородов пообещал не сбегать
Владислав Трифонов