Исключительное преступление

С ходатайством об аресте Алексея Белобородова суд разобрался за полчаса. Когда судья уточнил у обвиняемого Белобородова, где он работает, тот тихо ответил: «С 17 августа уже нигде». А до этого, сообщил подсудимый, он являлся заместителем главы РКК «Энергия» по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности. В корпорацию Алексей Белобородов пришел из ФСБ в 2016 году, выйдя на пенсию в звании генерал-майора спецслужбы.



«Вину не признаю», — неожиданно заявил после этого отставник. «Об этом надо не сейчас, а позднее», — напутствовал его судья. Защитник господина Белобородова попросил приобщить к делу три удостоверения, которые положительно характеризуют обвиняемого. В соответствии с ними Алексей Белобородов оказался многодетным отцом, участником боевых действий, награжденным медалью, и пенсионером ФСБ.



Уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) в отношении господина Белобородова, а также его подчиненных — главного специалиста департамента контрольно-ревизионной деятельности «Энергии» Олега Пыльнева и сотрудника корпорации Ильи Шендерея ГСУ СКР возбудило 17 августа по материалам управления «П» службы экономической безопасности ФСБ. Незадолго до этого к чекистам обратился один из руководителей строительной компании «Созидание», сообщивший, что за победу в конкурсе, объявленном «Энергией», с него требуют 31,2 млн руб.



В ходе оперативного эксперимента, проходившего с использованием спецаппаратуры под контролем ФСБ, господа Пыльнев и Шендерей получили часть этой суммы, причем в помеченных спецсоставом рублях. Почти полмиллиона также помеченных рублей потом нашли в сейфе господина Белобородова. Все трое участников коррупционной схемы были задержаны, а после того как ФСБ проинформировала об этом «Энергию», уволены с работы.



В отличие от подельников, сразу же решивших сотрудничать со следствием, дав показания на господина Белобородова, сам он вину не признал, а от дачи показаний воздержался, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.