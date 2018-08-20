Установлены личности всех нападавших на полицейских в Чечне
Все нападавшие являются жителями Шалинского района 2000, 2001, 2002 и 2006 годов рождения.
Все нападавшие являются жителями Шалинского района 2000, 2001, 2002 и 2006 годов рождения.
ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Личности всех участников нападений на полицейских в Грозном и Шалинском районе Чеченской Республики установлены, сообщили ТАСС в понедельник в МВД по республике.
«Установлены личности всех преступников», — сказал собеседник агентства.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, нападавшие были жителями Шалинского района: один — 2000, двое — 2001, еще двое — 2002 и 2006 годов рождения.
Ранее республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сообщал ТАСС, что участники нападений были несовершеннолетними — в возрасте от 11 до неполных 17 лет.
По данным СК РФ, всего в понедельник в Чечне было совершено три нападения на сотрудников правоохранительных органов. Около 10:30 мск двое мужчин, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию Шалинского отдела внутренних дел, ранили двух полицейских и были ликвидированы. Примерно в то же время молодой человек подорвал себя возле поста полиции в селе
Кроме того, при въезде в Грозный водитель Mercedes пытался сбить сотрудника ДПС на посту по улице Ханкальской, после чего сотрудниками полиции был объявлен план «Перехват». Уходя от преследования, водитель иномарки в центре Грозного сбил двух сотрудников ДПС. Чтобы остановить злоумышленника, полицейские открыли огонь из автоматического оружия по машине, нападавшие были нейтрализованы. СК ранее сообщал, что личности двух нападавших установлены — это жители города Шали.
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