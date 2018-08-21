Пострадавший при отравлении в Эймсбери госпитализирован

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По данным издания, Роули направили в больницу в минувшие выходные из-за проблем со зрением. По словам Мэттью, его брат жаловался, что у него все расплывается перед глазами.

«Он просто сказал мне, что ничего не видит, у него все “плывет”. По телефону он был каким-то отдаленным. Говорил довольно уклончиво, не придавая значения. Я пытался поспрашивать его, но не смог ничего выяснить», — сказал брат Чарли.

Мэттью отметил, что он не знает, связано ли ухудшение зрения брата с отравлением, а повторную госпитализацию назвал «случайным совпадением».

В больнице, где Роули проходил лечение после отравления, отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что на данный момент в учреждении нет пациентов, пострадавших от нервно-паралитических веществ, добавляет «Газета.ру».

Британец Чарльз Роули и его спутница британка Дон Стерджесс были обнаружены без сознания 4 июля. Через четыре дня 44-летняя женщина скончалась в больнице. Роули пришел в сознание 10 июля.