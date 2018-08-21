Пострадавший при отравлении в Эймсбери госпитализирован
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления в Эймсбери, госпитализирован. Об этом пишет газета The Guardian 20 августа со ссылкой на старшего брата Чарли — Мэттью.
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления в Эймсбери, госпитализирован. Об этом пишет газета The Guardian 20 августа со ссылкой на старшего брата Чарли — Мэттью.
По данным издания, Роули направили в больницу в минувшие выходные
«Он просто сказал мне, что ничего не видит, у него все “плывет”. По телефону он был
Мэттью отметил, что он не знает, связано ли ухудшение зрения брата с отравлением, а повторную госпитализацию назвал «случайным совпадением».
В больнице, где Роули проходил лечение после отравления, отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что на данный момент в учреждении нет пациентов, пострадавших от
Британец Чарльз Роули и его спутница британка Дон Стерджесс были обнаружены без сознания 4 июля. Через четыре дня 44-летняя женщина скончалась в больнице. Роули пришел в сознание 10 июля.
Лондон бездоказательно возложил ответственность за инцидент на Москву. В Кремле выразили сожаление в связи со смертью Стерджесс, отвергнув все обвинения в связи с их беспочвенностью и заявив об антироссийской провокации британских властей.