В Кемерово снесли сгоревшее здание ТЦ «Зимняя вишня»
НОВОСИБИРСК, 21 авг — РИА Новости. Демонтаж надземной части бывшего
НОВОСИБИРСК, 21 авг — РИА Новости. Демонтаж надземной части бывшего
«В Кемерове завершен демонтаж надземной части бывшего
Представитель мэрии отметил, что в настоящее время на месте организованы вывоз и складирование металлоконструкций.
Ранее власти сообщали, что к 1 сентября на месте народного мемориала, который появился рядом со зданием ТЦ в первые дни после трагедии в «Зимней вишне», будут установлены памятный камень и скамейки, специалисты приведут в порядок тротуарную плитку. Будет обустроен памятный сквер, одним из его элементов станет мемориальный
Пожар в