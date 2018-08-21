Настя Рыбка отдала Олегу Дерипаске аудиозаписи его разговоров

На аудиозаписях, по словам девушки, были записаны разговоры бизнесмена, касающиеся предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. «Он уже кое-что мне пообещал. Если он это сделает, тогда проблем не будет, но если нет…», — сказала она, не уточнив, что случится, если обещание не будет выполнено. Девушка добавила, что больше не будет затрагивать тему аудиозаписей. Она также не стала уточнять, остались ли у нее их копии.