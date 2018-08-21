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15:05 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Настя Рыбка отдала Олегу Дерипаске аудиозаписи его разговоров

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила агентству AP, что отдала бизнесмену Олегу Дерипаске аудиозаписи разговоров с его участием. За отказ обнародовать эти записи, как утверждает Настя Рыбка, бизнесмен пообещал ей «кое-что» в ответ.

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Источник: AP 2018

На аудиозаписях, по словам девушки, были записаны разговоры бизнесмена, касающиеся предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. «Он уже кое-что мне пообещал. Если он это сделает, тогда проблем не будет, но если нет…», — сказала она, не уточнив, что случится, если обещание не будет выполнено. Девушка добавила, что больше не будет затрагивать тему аудиозаписей. Она также не стала уточнять, остались ли у нее их копии.

В феврале Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за разглашение информации о частной жизни. Девушка описала несколько дней на яхте миллиардера в своей книге и соцсетях. В июле суд частично удовлетворил иск бизнесмена, признав незаконными распространяемые сведения и взыскав с ответчиков по 500 тыс. руб.

Сейчас Настя Рыбка и Алекс Лесли проходят в статусе обвиняемых по делу о предоставлении сексуальных услуг в Таиланде. Всего в деле фигурируют восемь человек. Настя Рыбка свою вину не признает.

Дерипаска отсудил миллион рублей у Насти Рыбки и Алекса Лесли
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9 июля© Ньюстюб
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