Настя Рыбка отдала Олегу Дерипаске аудиозаписи его разговоров

На аудиозаписях, по словам девушки, были записаны разговоры бизнесмена, касающиеся предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. «Он уже кое-что мне пообещал. Если он это сделает, тогда проблем не будет, но если нет…», — сказала она, не уточнив, что случится, если обещание не будет выполнено. Девушка добавила, что больше не будет затрагивать тему аудиозаписей. Она также не стала уточнять, остались ли у нее их копии.
В феврале Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за разглашение информации о частной жизни. Девушка описала несколько дней на яхте миллиардера в своей книге и соцсетях. В июле суд частично удовлетворил иск бизнесмена, признав незаконными распространяемые сведения и взыскав с ответчиков по 500 тыс. руб.
Сейчас Настя Рыбка и Алекс Лесли проходят в статусе обвиняемых по делу о предоставлении сексуальных услуг в Таиланде. Всего в деле фигурируют восемь человек. Настя Рыбка свою вину не признает.