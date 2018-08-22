Еще один замдиректора РКК «Энергия» отправлен в отставку
Михаил Игнаткин, занимающий пост заместителя генерального директора по стратегии и развитию
Михаил Игнаткин, занимающий пост заместителя генерального директора по стратегии и развитию
Напомним, в конце июля начальник
19 августа «Роскосмос» сообщил о нескольких высокопоставленных сотрудниках РКК «Энергия», подозреваемых во взяточничестве. В отношении бывщего заместителя директора Алексея Белобородова и двух его подчиненных завели дело о мошенничестве. По данным «Ъ», они требовали с одного из подрядчиков РКК откат за право участия в тендере «Энергии». Господин Белобородов, который является
21 августа на собрании акционеров РКК «Энергия» был избран новый совет директоров. В него не вошли бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, его преемник на этом посту Дмитрий Рогозин, а также бывший гендиректор корпорации Владимир Солнцев, место которого занял временно исполняющий обязанности Сергей Романов.