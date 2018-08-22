Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы - СМИ
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Принца Гарри и Меган Маркл ограничат в правах на опеку их будущих детей
Как устроен быт в Германии: история россиянина
Бен Аффлек расстался с возлюбленной после года отношений
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
40-летняя Климова показала, как выглядит сразу после душа
"Вы уже рабы": Ющенко раскрыл глаза украинцам
Рудковская с сыном, Лорак с дочерью на премьере мультфильма
Девятилетняя дочь Панина получила первую главную роль в кино
Германия отказалась от предложения Путина - СМИ
Беременная Алсу покинула РФ из-за преследований
Меркель позвонила Порошенко после разговора с Путиным
Меладзе объяснил желание иметь гражданство Грузии
"Бесстыдство и лицемерие": Андреева возмутила поездкой в Европу
"Ты пьяная?": дочь осудила актрису Добровольскую
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
16В Италии обрушился автомобильный мост
03:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Еще один замдиректора РКК «Энергия» отправлен в отставку

Михаил Игнаткин, занимающий пост заместителя генерального директора по стратегии и развитию ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», отправлен в отставку, говорится в сообщении компании. Причины увольнения не уточняются.

Наверх

Напомним, в конце июля начальник пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что его ведомству удалось договориться со Счетной палатой о комплексной проверке РКК «Энергия». Спустя две недели глава «Энергии» Владимир Солнцев был отстранен от работы «в связи с расторжением с ним трудового договора по соглашению сторон». Позднее корпорация подтвердила, что в начале июля господин Солнцев подал заявление об увольнении по собственному желанию.

19 августа «Роскосмос» сообщил о нескольких высокопоставленных сотрудниках РКК «Энергия», подозреваемых во взяточничестве. В отношении бывщего заместителя директора Алексея Белобородова и двух его подчиненных завели дело о мошенничестве. По данным «Ъ», они требовали с одного из подрядчиков РКК откат за право участия в тендере «Энергии». Господин Белобородов, который является генерал-майором ФСБ в отставке, вину не признает.

21 августа на собрании акционеров РКК «Энергия» был избран новый совет директоров. В него не вошли бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, его преемник на этом посту Дмитрий Рогозин, а также бывший гендиректор корпорации Владимир Солнцев, место которого занял временно исполняющий обязанности Сергей Романов.

 Как советское вторжение в Прагу изменило мир?
Депутатов уравняют с гражданами
США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов
Разницу между бедными и богатыми показали с воздуха (фото)
«ВКонтакте» предоставит пользователям доступ к их данным
США заявили об упавшей российской ракете с ядерным двигателем
Три российских биатлониста хотят выступать за другую страну
Россия будет импортировать недоступную из-за санкций электронику
Курица за 14 млн: гиперинфляция в Венесуэле в фотографиях
Спорт
Полупустые трибуны на играх «Барсы» и «Реала». Как это понимать? Особенности старта испанского чемпионата
Hi-Tech
В России появился почти идеальный смартфон среднего класса Huawei превратила линейку nova в конкурента OnePlus и Xiaomi
Авто
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности На форуме «Неделя национальной безопасности» Группа ГАЗ неожиданно представила концепты нового поколения модели «Соболь» — пикап и минивэн
Кино
Дженнифер Лопез, Мадонна и другие звезды на премии MTV Вручение наград MTV Video Music Awards прошло в нью-йоркском Radio City Hall
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
В моду вернулся самый ненавистный аксессуар из 90-х (фото) Панамы снова с нами!
Дети
49-летняя Эвелина Блёданс готовится стать мамой (фото) Актрису не пугает то, что она будет матерью-одиночкой.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь