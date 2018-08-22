Еще один замдиректора РКК «Энергия» отправлен в отставку

Напомним, в конце июля начальник пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что его ведомству удалось договориться со Счетной палатой о комплексной проверке РКК «Энергия». Спустя две недели глава «Энергии» Владимир Солнцев был отстранен от работы «в связи с расторжением с ним трудового договора по соглашению сторон». Позднее корпорация подтвердила, что в начале июля господин Солнцев подал заявление об увольнении по собственному желанию.

19 августа «Роскосмос» сообщил о нескольких высокопоставленных сотрудниках РКК «Энергия», подозреваемых во взяточничестве. В отношении бывщего заместителя директора Алексея Белобородова и двух его подчиненных завели дело о мошенничестве. По данным «Ъ», они требовали с одного из подрядчиков РКК откат за право участия в тендере «Энергии». Господин Белобородов, который является генерал-майором ФСБ в отставке, вину не признает.