Названа причина задержания судна «Механик Погодин» на Украине

Источник: ООО "В.Ф.Танкер"

«Никого не интересовало, что с момента спуска на воду в 2011 году “Механик Погодин” находится на балансе судовладельца — компании “В. Ф. Танкер”, не входящей в санкционные списки», — отметили в компании. Для снятия формальных причин «В. Ф. Танкер» переоформил остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя.

Напомним, «Механик Погодин» зашел в морской торговый порт Херсона 10 августа, где его, по словам постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, «выявили и задокументировали» сотрудники Службы безопасности Украины. Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Людмиле Денисовой с просьбой проверить состояние экипажа.