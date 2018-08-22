Названа причина задержания судна «Механик Погодин» на Украине
Российский танкер «Механик Погодин» был заблокирован в порту Херсона на Украине
Российский танкер «Механик Погодин» был заблокирован в порту Херсона на Украине
«Никого не интересовало, что с момента спуска на воду в 2011 году “Механик Погодин” находится на балансе судовладельца — компании “В. Ф. Танкер”, не входящей в санкционные списки», — отметили в компании. Для снятия формальных причин «В. Ф. Танкер» переоформил остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя.
Напомним, «Механик Погодин» зашел в морской торговый порт Херсона 10 августа, где его, по словам постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, «выявили и задокументировали» сотрудники Службы безопасности Украины. Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Людмиле Денисовой с просьбой проверить состояние экипажа.
Капитан судна подал протест в связи с незаконным удержанием танкера. Позже пришли сообщения, что Киев заблокировал судно на три года. На днях к задержанному судну не допустили миссию ОБСЕ.
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