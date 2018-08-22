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03:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Названа причина задержания судна «Механик Погодин» на Украине

Российский танкер «Механик Погодин» был заблокирован в порту Херсона на Украине из-за финансирования строительства судна в 2011 году «ВЭБ-Лизингом», находящимся под санкциями. Это — формальный повод для задержания, сообщает владелец судна, компания «В. Ф. Танкер».

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Источник: ООО "В.Ф.Танкер"

«Никого не интересовало, что с момента спуска на воду в 2011 году “Механик Погодин” находится на балансе судовладельца — компании “В. Ф. Танкер”, не входящей в санкционные списки», — отметили в компании. Для снятия формальных причин «В. Ф. Танкер» переоформил остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг» на себя.

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Капитан «Механика Погодина» подал протест из-за удержания на Украине

Напомним, «Механик Погодин» зашел в морской торговый порт Херсона 10 августа, где его, по словам постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, «выявили и задокументировали» сотрудники Службы безопасности Украины. Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Людмиле Денисовой с просьбой проверить состояние экипажа.

Капитан судна подал протест в связи с незаконным удержанием танкера. Позже пришли сообщения, что Киев заблокировал судно на три года. На днях к задержанному судну не допустили миссию ОБСЕ.

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