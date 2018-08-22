Чекистов окончательно обвинили в убийствах

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет закончил основные следственные действия по резонансному уголовному делу в отношении бывших сотрудников управления ФСБ по Тюменской области. Согласно окончательному обвинению, следствие считает чекистов причастными к убийствам, похищениям людей и вымогательствам. По версии следствия, они переодевали гастарбайтеров в деловые костюмы, чтобы расстрелять для устрашения коммерсантов, отказывающихся им платить. Вскоре фигуранты расследования приступят к ознакомлению с материалами дела.

О том, что в сентябре фигуранты дела так называемой банды сотрудников ФСБ и их адвокаты должны приступить к ознакомлению с материалами дела, «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Москве.

«Всем предъявлены обвинения в окончательной редакции. Но разглашать материалы дела никто не будет, так как в ходе следствия были даны соответствующие подписки», — пояснил собеседник «Ъ».

Потом материалы передадут в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и направят дело по подсудности в один из военных судов Уральского федерального округа, так как преступления предположительно совершали бывшие и действующие на тот момент сотрудники управления ФСБ по Тюменской области.

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По сведениям «Ъ», при предъявлении окончательного обвинения лейтенанту ФСБ Алексею Короткову, его коллеге прапорщику Евгению Гладких, тренеру по самбо чекистов Александру Кобылину, оперативнику МВД Сергею Зазуле и неработающему Сергею Синякову следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР) в целом поддержали начальную квалификацию вменяемых им преступлений. Фигуранты в зависимости от роли каждого из них были обвинены в убийствах (ст. 105 УК РФ), разбойных нападениях (ст. 162 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и похищении людей (ст. 126 УК РФ). Уголовное преследование еще одного обвиняемого, капитана ФСБ Владимира Гилева, было прекращено в связи со смертью — он был найден в камере СИЗО с перерезанным горлом.

По версии ГВСУ СКР, обвиняемые с 2008 по 2016 год занимались разбойными нападениями на теневых обнальщиков. Кроме того, жертвами силовиков стали несколько выходцев из стран Средней Азии — эти убийства, считает следствие, использовались чекистами для устрашения тюменских бизнесменов, отказывавшихся платить им дань.

Так, в деле указан эпизод, когда члены группировки переодели в деловой костюм одного из мигрантов, а потом убили его на глазах у бизнесмена, у которого вымогали крупную сумму денег. Убийства таксистов, говорится в деле, совершались с целью хищения их автомобилей, которые использовались затем для других преступлений. Кроме того, члены группировки были причастны к хищению сейфа с деньгами из одной коммерческой компании Тюмени в декабре 2008 года, а также к ложному минированию тюменского ресторана «Контрабас» в январе 2016 года. Александр Кобылин и Сергей Синяков фигурируют в деле об убийстве женщины в Тюмени в 1994 году.

Выйти на группировку удалось после серии резонансных убийств тюменских таксистов. Раскрыть их смогли тюменские сыщики.

Однако после того, как были установлены личности подозреваемых, дело было передано военным следователям в Москву, а в управлении ФСБ по Тюменской области прошла кадровая чистка — со своих постов ушли руководители нескольких подразделений во главе с начальником управления генералом Вадимом Пятилетовым.

Защитники обвиняемых комментировать ход следствия отказались, однако подтвердили, что через несколько дней начинают знакомиться с материалами дела. Ранее Александр Кобылин публично обращался к президенту РФ Владимиру Путину, заявляя, что дело в отношении него сфабриковано, а сам он является лишь свидетелем одного из убийств.