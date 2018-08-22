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11:53 (мск), источник: РИА Новости

В Венесуэле из-за землетрясения накренился двухсотметровый небоскреб

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что пять последних этажей двухсотметрового недостроенного небоскреба в Каракасе, известного как Башня Давида, накренились на 25% после землетрясения магнитудой по разным данным от 6,3 до 7,0, сообщает телеканал NTN24.

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«Мы готовимся, потому что Башня Давида — старое здание и оно потрескалось на верхних этажах. Оно может рухнуть от любого движения», — приводит телеканал слова руководителя гражданской обороны муниципалитета Либертадор Эрнана Матео.

Произошедшее в Венесуэле землетрясение ощущалось по всей стране, в том числе в Каракасе, тряслись целые здания. На видеозаписях очевидцев видно, что стены домов после землетрясения покрылись огромными трещинами и частично обвалились.

Строительство Башни Давида началось в 1990 году.

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