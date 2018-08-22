В Венесуэле из-за землетрясения накренился двухсотметровый небоскреб

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что пять последних этажей двухсотметрового недостроенного небоскреба в Каракасе, известного как Башня Давида, накренились на 25% после землетрясения магнитудой по разным данным от 6,3 до 7,0, сообщает телеканал NTN24.