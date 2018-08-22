Почти 400 кг кокаина из российского посольства сожгли в аргентинском крематории

«Активная часть операции по пресечению поставок наркотиков закончена, но мы, безусловно, надеемся, что это старт для нового сотрудничества России и Аргентины», — заявил Феоктистов.

В конце февраля правоохранительные органы России и Аргентины пресекли канал поставки крупной партии кокаина в 362 кг, которую наркоторговцы планировали реализовать в странах Европы. Запрещенные вещества были обнаружены в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, они принадлежали сотруднику дипмиссии из технического состава. В рамках расследования были задержаны шесть человек.