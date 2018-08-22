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09:56 (мск), источник: РИА Новости

Пассажиры сняли посадку Ту-204 с горящим двигателем

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пассажиры Ту-204 авиакомпании Red Wings сняли на видео посадку лайнера с горящем двигателем.

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Самолет вылетел из Уфы в Сочи рано утром, однако почти сразу вернулся в аэропорт из-за возгорания левого двигателя.

На борту находилось 204 пассажира, после аварийной посадки они спустились по резиновому аварийному трапу. Никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пассажиров рейса отправили в пункт назначения резервным судном авиакомпании. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, некоторые отказались продолжать полет.

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