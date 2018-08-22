Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Челябинской области
В результате инцидента машина загорелась, сообщили в Минобороны.
В результате инцидента машина загорелась, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-8 в среду совершил жесткую посадку и загорелся в Челябинской области.
Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«Сегодня около 11:40 мск на аэродроме Упрун в Челябинской области после выполнения планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт. Жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожает. Оперативно прибывшими пожарными расчетами воспламенение на борту вертолета потушено», — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
«По докладу с места, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность», — добавили в ведомстве.
На месте происшествия работает комиссия командования Центрального военного округа.
Ми-8 — семейство многоцелевых вертолетов советского, позднее российского производства. Один из самых массовых вертолетов мира. Выпускаются в пассажирском, транспортном и других вариантах. Серийно строятся на Казанском вертолетном и
Различные гражданские и военные модификации предназначены для перевозки пассажиров, личного состава и грузов, десантирования подразделений морской пехоты, эвакуации раненых и больных, огневой поддержки, подавления огневых точек противника, постановки помех. Ми-8 используется для проведения различных работ в условиях труднодоступной для других видов транспорта местности с посадкой на неподготовленные площадки ограниченных размеров.