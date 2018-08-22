Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Челябинской области

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-8 в среду совершил жесткую посадку и загорелся в Челябинской области.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Сегодня около 11:40 мск на аэродроме Упрун в Челябинской области после выполнения планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт. Жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожает. Оперативно прибывшими пожарными расчетами воспламенение на борту вертолета потушено», — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

«По докладу с места, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность», — добавили в ведомстве.

На месте происшествия работает комиссия командования Центрального военного округа.

О вертолете

Ми-8 — семейство многоцелевых вертолетов советского, позднее российского производства. Один из самых массовых вертолетов мира. Выпускаются в пассажирском, транспортном и других вариантах. Серийно строятся на Казанском вертолетном и Улан-Удэнском авиационном заводах, ныне входящих в холдинг «Вертолеты России». Всего с 1965 года было выпущено более 12 тыс. экземпляров разных модификаций.