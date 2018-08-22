Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина «исламистом из Чечни»
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU —Задержанный в Берлине россиянин
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU —Задержанный в Берлине россиянин
«Мы не комментируем сообщения о личных данных подозреваемого», — сообщил представитель генпрокуратуры ФРГ.
Согласно распространенному прокуратурой ранее
Еще весной газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung сообщала, что задержанный во Франции Клемент Б. был знаком с Анисом Амри, в декабре 2016 года на грузовике протаранившем толпу на рождественском базаре в Берлине, в результате теракта тогда погибли 12 человек.