Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина «исламистом из Чечни»

Согласно распространенному прокуратурой ранее пресс-релизу, задержанному 31 год, он гражданин РФ. По версии прокуратуры, мужчина еще в 2016 году готовил теракт вместе с арестованным во Франции исламистом Клементом Б., и хранил у себя взрывчатое вещество — пероксид ацетона. Осенью того же года в квартире подозреваемого был проведен обыск, как полагает следствие, задержанный отказался тогда от своих намерений.