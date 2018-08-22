Ядерные аварии в Баренцевом море

24 мая 1968 года в Баренцевом море потерпела аварию атомная торпедная подлодка К-27. Погибли пять человек, спаслись 140. Реактор не был вовремя заглушен, произошел выброс радиоактивных газов, которые распространились по отсекам. В реакторном отсеке радиационный фон достигал 1000 рентген в час, в районе парогенераторов — 1500 рентген в час (в 75 тыс. раз выше нормы). Подлодка не затонула, но была признана непригодной для эксплуатации.

18 октября 1976 года в Баренцевом море на атомной торпедной подлодке К-387 класса 671РТ «Семга» произошла авария главной энергетической установки (разрыв главного конденсатора). Погибли два человека, спаслись 86. Лодка была отремонтирована, вернулась в строй.

18 июня 1984 года в Баренцевом море произошел пожар на атомной подлодке с крылатыми ракетами К-131 класса 675. Пламя перекинулось на устройство регенерации кислорода. Из-за неисправности систему пожаротушения ЛОХ смогли включить только через 20 минут. Лодка всплыла, но на поверхности осталась без хода. Погибли 13, спасся 91 человек.

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29 мая 1992 года в Североморске произошел взрыв и пожар на атомной подлодке К-502 класса 671РТМК «Щука». Причиной стала неисправность компрессора высокого давления в первом отсеке. Погиб один человек. Лодка была отремонтирована и вернулась в строй.

26 января 1998 года на Кольском полуострове на атомной торпедной подлодке класса 671РТМ «Щука» при вводе главной энергетической установки произошла авария. Началось поступление в отсек воды из первого (радиоактивного) контура реактора. Пять человек получили острое ингаляционное отравление. Через час моряки ликвидировали течь и провели дезактивацию отсека. Погиб один человек. Лодка была отремонтирована и вернулась в строй.

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» (проект 949А «Антей») во время учений в Баренцевом море затонул на глубине 108 метров. На борту находились 118 человек, спасти их не удалось. Причиной катастрофы стал взрыв в торпедном аппарате. Спустя 14 месяцев, 8 октября 2001 года, подлодка была поднята на поверхность и отправлена на утилизацию.

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