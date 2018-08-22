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16:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

Москвич привез из Перу шаманский напиток и получил 11 лет тюрьмы

Домодедовский суд Московской области приговорил жителя Москвы Максима Герта к 11,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотического вещества, которое тот привез из лечебно-туристической поездки в Перу.

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Источник: AP 2018

Как рассказал Би-би-си адвокат осужденного Владимир Бригадин, молодой человек работал художником-оформителем в ЦУМе и поехал в Перу, чтобы подлечиться.

Он давно страдает болезнью позвоночника, и ни один из традиционных методов лечения ему не помогал. Он прочитал, что в Перу есть специализированные шаманские центры, и поехал туда лечиться.
Владимир Бригадин

У перуанских шаманов москвич пил традиционный отвар «аяуаска», обладающий галлюциногенными свойствами. Поскольку он не успел завершить курс лечения до возвращения домой, то решил взять в Москву литр целебного напитка, чтобы еще месяц употреблять его дома.

«Он привез [напиток] очень открыто, сдал его в багаж, сделал пересадку в Мадриде, и никто его нигде не останавливал», — говорит адвокат.

Проблемы начались при прохождении таможенного досмотра в московском аэропорту: сотрудники таможни решили изъять бутылку и отправить ее на экспертизу. По ее итогам в бутылке было обнаружено 465 грамм наркотического вещества диметилтриптамина, запрещенного в России.

Без галлюцинаций

Суд вынес Максиму Герту приговор по статьям 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и 229.1 (контрабанда наркотических средств) уголовного кодекса России. Согласно картотеке суда, приговор был вынесен еще 26 июня, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас.

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Защита предполагает, что на самом деле концентрация запрещенного вещества в напитке была незначительной. Кроме того, по словам адвоката, специалисты говорят, что в составе жидкости диметилтриптамин не обладает наркотическими свойствами, так как он метаболизируется в организме.

«Еще важно понимать, что диметилтриптамин содержится в каждом человеке, его вырабатывает наш мозг наряду с серотонином, он содержится и в мясе животных», — говорит юрист.

В то же время психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью изданию «Ридус» отметил, что диметилтриптамин является мощным психоделиком и в чем-то схож с ЛСД.

«[Вещество] вызывает сильнейшие переживания, слуховые и зрительные галлюцинации. Сначала человеку кажется, что он воспринимает ту реальность, в которой он постоянно находился. Затем начинает испытывать галлюцинаторные переживания», — рассказал эксперт.

Как отмечает интернет-издание TagilCity.ru со ссылкой на друзей обвиняемого, сам он утверждал, что при употреблении напитка у него не было каких-либо галлюцинаций, не возникло наркотического опьянения и зависимости, а сам вкус отвара вызывал у него отвращение.

Также, по данным издания, на судебном заседании было установлено, что молодой человек не является наркоманом и не имеет друзей и знакомых, употребляющих наркотики.

Не первый случай

В прошлом году тот же судья Домодедовского районного суда вынес приговор в отношении 66-летнего бразильского шамана Шианки Роши Эдуардо по аналогичному делу. Бразильца задержали после того, как на таможне аэропорта «Домодедово» в его багаже нашли четыре двухлитровые бутылки с отваром «аяуаска».

За шамана заступился сам президент Бразилии Мишел Темер, который на саммите БРИКС в Индии попросил своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы Россия пересмотрела ситуацию с Шианкой Рошей.

В ходе процесса бразилец утверждал, что не знал о наркотических свойствах напитка и о запрете на его ввоз в Россию. В итоге суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Позднее Мособлсуд рассмотрел апелляцию защиты шамана и сократил ему срок заключения до трех лет.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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