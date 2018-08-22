Москвич привез из Перу шаманский напиток и получил 11 лет тюрьмы
Домодедовский суд Московской области приговорил жителя Москвы Максима Герта к 11,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотического вещества, которое тот привез из
Домодедовский суд Московской области приговорил жителя Москвы Максима Герта к 11,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотического вещества, которое тот привез из
Как рассказал
Он давно страдает болезнью позвоночника, и ни один из традиционных методов лечения ему не помогал. Он прочитал, что в Перу есть специализированные шаманские центры, и поехал туда лечиться.
У перуанских шаманов москвич пил традиционный отвар «аяуаска», обладающий галлюциногенными свойствами. Поскольку он не успел завершить курс лечения до возвращения домой, то решил взять в Москву литр целебного напитка, чтобы еще месяц употреблять его дома.
«Он привез [напиток] очень открыто, сдал его в багаж, сделал пересадку в Мадриде, и никто его нигде не останавливал», — говорит адвокат.
Проблемы начались при прохождении таможенного досмотра в московском аэропорту: сотрудники таможни решили изъять бутылку и отправить ее на экспертизу. По ее итогам в бутылке было обнаружено 465 грамм наркотического вещества диметилтриптамина, запрещенного в России.
Суд вынес Максиму Герту приговор по статьям 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и 229.1 (контрабанда наркотических средств) уголовного кодекса России. Согласно картотеке суда, приговор был вынесен еще 26 июня, однако СМИ обратили на это внимание только сейчас.
Защита предполагает, что на самом деле концентрация запрещенного вещества в напитке была незначительной. Кроме того, по словам адвоката, специалисты говорят, что в составе жидкости диметилтриптамин не обладает наркотическими свойствами, так как он метаболизируется в организме.
«Еще важно понимать, что диметилтриптамин содержится в каждом человеке, его вырабатывает наш мозг наряду с серотонином, он содержится и в мясе животных», — говорит юрист.
В то же время
«[Вещество] вызывает сильнейшие переживания, слуховые и зрительные галлюцинации. Сначала человеку кажется, что он воспринимает ту реальность, в которой он постоянно находился. Затем начинает испытывать галлюцинаторные переживания», — рассказал эксперт.
Также, по данным издания, на судебном заседании было установлено, что молодой человек не является наркоманом и не имеет друзей и знакомых, употребляющих наркотики.
В прошлом году тот же судья Домодедовского районного суда вынес приговор в отношении 66-летнего бразильского шамана Шианки Роши Эдуардо по аналогичному делу. Бразильца задержали после того, как на таможне аэропорта «Домодедово» в его багаже нашли четыре двухлитровые бутылки с отваром «аяуаска».
В ходе процесса бразилец утверждал, что не знал о наркотических свойствах напитка и о запрете на его ввоз в Россию. В итоге суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Позднее Мособлсуд рассмотрел апелляцию защиты шамана и сократил ему срок заключения до трех лет.