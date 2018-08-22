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18:19 (мск), источник: Интерфакс

Все имущество семьи полковника Захарченко на 9 млрд рублей обращено в доход РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Все имущество бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко и его близких, конфискованное по иску Генеральной прокуратуры РФ, обращено в доход государства.

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Источник: РИА "Новости"

«Исполнительное производство завершено. Все имущество обращено в доход государства», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Никулинский суд Москвы 1 декабря 2017 года удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, а также деньги в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей и золотой слиток.

Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств — около 9 млрд рублей.

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По решению Никулинского суда, изъятые недвижимость и машины должны быть переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в столичное управление Федерального казначейства для «их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации».

Золотой слиток, согласно решению суда, «подлежит обращению в доход государства путем передачи в Гохран России».

Ответчиками по иску, кроме самого полковника, выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать одного из его детей Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Марина Семынина и Ирина Петрушина.

В конце марта 2018 года Мосгорсуд признал решение Никулинского суда законным. После этого представители ответчиков обратились с кассационными жалобами на него, однако в передаче их на рассмотрение президиума Мосгорсуда имбыло отказано.

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В среду, 22 августа, Никулинский суд должен рассмотреть ходатайство защиты Захарченко о пересмотре иска Генпрокуратуры в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

По словам адвоката Горбатенко, речь идет о том, что обращенные в пользу государства деньги в различной валюте почти на 8 млрд рублей, которые были обнаружены в квартирах родственников Захарченко, согласно решению руководства Следственного комитета РФ с сентября 2017 года, не проходят вещественными доказательствами по уголовному делу полковника в то время, как представитель Генпрокуратуры в ходе процесса в Никулинском суде заявлял о наличии у них такого статуса.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. Уголовное дело полковника находится на рассмотрении столичного Пресненского суда.

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