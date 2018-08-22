Начальник самарской колонии задержан с поличным при получении взятки
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Правоохранительные органы в среду задержали по подозрению в коррупции начальника исправительной колонии № 3 в Самарской области. Об этом сообщает
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Правоохранительные органы в среду задержали по подозрению в коррупции начальника исправительной колонии № 3 в Самарской области. Об этом сообщает
«В результате реализации сотрудниками УФСБ России по Самарской области комплекса
По оперативным данным, эта сумма являлась частью платы за оказание начальником ИК-3 содействия в
Собранные оперативниками ФСБ материалы переданы в региональное управление СКР для принятия решения о возбуждении уголовного дела о получении взятки (ч.5 ст. 290 УК РФ).
ИК-3 строгого режима расположена в Новокуйбышевске и является одной из крупнейших в регионе. Начальником колонии является полковник внутренней службы Андрей Гурьянов.