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21:43 (мск), источник: Интерфакс

Начальник самарской колонии задержан с поличным при получении взятки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Правоохранительные органы в среду задержали по подозрению в коррупции начальника исправительной колонии № 3 в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.

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«В результате реализации сотрудниками УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 22 августа 2018 года с поличным при получении денежных средств в размере 300 тыс. рублей задержан начальник ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области», — говорится в сообщении.

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По оперативным данным, эта сумма являлась частью платы за оказание начальником ИК-3 содействия в условно-досрочном освобождении родственников взяткодателя, отбывающих наказание в этой колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.3 ст. 111 УК РФ).

Собранные оперативниками ФСБ материалы переданы в региональное управление СКР для принятия решения о возбуждении уголовного дела о получении взятки (ч.5 ст. 290 УК РФ).

ИК-3 строгого режима расположена в Новокуйбышевске и является одной из крупнейших в регионе. Начальником колонии является полковник внутренней службы Андрей Гурьянов.

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