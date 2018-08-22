Начальник самарской колонии задержан с поличным при получении взятки

«В результате реализации сотрудниками УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 22 августа 2018 года с поличным при получении денежных средств в размере 300 тыс. рублей задержан начальник ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области», — говорится в сообщении.

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По оперативным данным, эта сумма являлась частью платы за оказание начальником ИК-3 содействия в условно-досрочном освобождении родственников взяткодателя, отбывающих наказание в этой колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.3 ст. 111 УК РФ).

Собранные оперативниками ФСБ материалы переданы в региональное управление СКР для принятия решения о возбуждении уголовного дела о получении взятки (ч.5 ст. 290 УК РФ).