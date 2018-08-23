Главу ФНС Карачаево-Черкесии заподозрили в злоупотреблениях на 2,2 млрд рублей

«Управление Генпрокуратуры РФ в СКФО в ходе проверки исполнения налогового законодательства установило грубые нарушения в деятельности должностных лиц Управления ФНС России по КЧР. Должностными лицами ведомства не исполнялись обязанности по оспариванию в судах сделок по отчуждению имущества предприятиями в преддверии банкротства, не обжаловались судебные решения о завершении конкурсных производств», — сообщает Генпрокуратура РФ.

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В результате бездействия налогового органа в дальнейшем с предприятий-банкротов списана задолженность по налоговым платежам, что повлекло причинение бюджетной системе Российской Федерации значительного материального ущерба на сумму более 2,2 млрд рублей, отмечено в сообщении.