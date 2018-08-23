Главу ФНС Карачаево-Черкесии заподозрили в злоупотреблениях на 2,2 млрд рублей
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Руководитель Управления ФНС России по
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU — Руководитель Управления ФНС России по
«Управление Генпрокуратуры РФ в СКФО в ходе проверки исполнения налогового законодательства установило грубые нарушения в деятельности должностных лиц Управления ФНС России по КЧР. Должностными лицами ведомства не исполнялись обязанности по оспариванию в судах сделок по отчуждению имущества предприятиями в преддверии банкротства, не обжаловались судебные решения о завершении конкурсных производств», — сообщает Генпрокуратура РФ.
По факту использования должностными лицами служебных полномочий вопреки интересам службы на основании постановления замгенпрокурора РФ Ивана Сыдорука Главным Следственным управлением СК РФ по СКФО в отношении руководителя Управления ФНС России по КЧР и замначальника отдела обеспечения процедур банкротства возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).