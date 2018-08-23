Кадыров заявил, что приказ напасть на полицейских в Чечне был отдан из-за рубежа
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Глава республики написал о личной ответственности родителей, не уследивших за подростками.
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Глава республики написал о личной ответственности родителей, не уследивших за подростками.
Подростки, 20 августа совершившие сразу несколько нападений на полицейских в Чечне, получили приказы
«Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила
«Привлечение юнцов с не окрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманных и целенаправленный характер. Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10−12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника», — продолжил он.
Кадыров также заявил о личной ответственности родителей, не уследивших за своими детьми. «Если не могут заниматься воспитанием, если не в состоянии оградить от пагубного влияния иблисовцев и ставленников спецслужб, пусть официально обращаются за помощью в органы опеки и представителям соответствующих ведомств. Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», — написал он.
Скажу честно, мне надоели разговоры
каких-тотак называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу.
В результате нападений 20 августа пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. Четверо боевиков были убиты, пятый выжил. Рамзан Кадыров заявил, что злоумышленники специально пытались совершить резонансные преступления накануне празднования