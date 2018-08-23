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06:52 (мск), источник: Интерфакс

Кадыров заявил, что приказ напасть на полицейских в Чечне был отдан из-за рубежа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Глава республики написал о личной ответственности родителей, не уследивших за подростками.

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Источник: РИА "Новости"

Подростки, 20 августа совершившие сразу несколько нападений на полицейских в Чечне, получили приказы из-за рубежа посредством соцсетей, заявил в среду глава республики Рамзан Кадыров.

«Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям. Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

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«Привлечение юнцов с не окрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманных и целенаправленный характер. Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10−12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника», — продолжил он.

Кадыров также заявил о личной ответственности родителей, не уследивших за своими детьми. «Если не могут заниматься воспитанием, если не в состоянии оградить от пагубного влияния иблисовцев и ставленников спецслужб, пусть официально обращаются за помощью в органы опеки и представителям соответствующих ведомств. Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», — написал он.

Скажу честно, мне надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу.
Рамзан Кадыров
глава республики

В результате нападений 20 августа пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. Четверо боевиков были убиты, пятый выжил. Рамзан Кадыров заявил, что злоумышленники специально пытались совершить резонансные преступления накануне празднования Курбан-Байрама.

Следите за развитием темы«Серия нападений на полицейских в Чечне»
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