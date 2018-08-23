Полиция проводит спецоперацию в пригороде Парижа
ПАРИЖ, 23 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция проводит спецоперацию в коммуне Трапп Департамента Ивелин в пригороде французской столицы.
ПАРИЖ, 23 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция проводит спецоперацию в коммуне Трапп Департамента Ивелин в пригороде французской столицы.
«Трапп. Ведется полицейская операция… Пожалуйста, избегайте района ее проведения и соблюдайте периметр безопасности», — говорится в аккаунте местной полиции в сети Twitter.
По информации СМИ, причиной спецоперации стал неизвестный, набросившийся с ножом на людей. Сообщается, что один человек погиб, ещё по меньшей мере двое получили ранения.