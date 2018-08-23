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11:58 (мск), источник: РИА Новости

Полиция проводит спецоперацию в пригороде Парижа

ПАРИЖ, 23 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция проводит спецоперацию в коммуне Трапп Департамента Ивелин в пригороде французской столицы.

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Источник: РИА Новости

«Трапп. Ведется полицейская операция… Пожалуйста, избегайте района ее проведения и соблюдайте периметр безопасности», — говорится в аккаунте местной полиции в сети Twitter.

По информации СМИ, причиной спецоперации стал неизвестный, набросившийся с ножом на людей. Сообщается, что один человек погиб, ещё по меньшей мере двое получили ранения.

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