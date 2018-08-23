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12:52 (мск), источник: ЮГА.ру

Христос спас пару из Новороссийска, которая пять дней дрейфовала в море

Капитан по имени Христос спас двух жителей Новороссийска, которые пять дней провели на резиновой лодке в море.

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Молодые люди 8 августа на резиновой лодке отправились на рыбалку в районе поселка Мысхако. Они взяли с собой два весла, ящик со снастями, четыре удочки, пачку семечек, фонарик, шорты и несколько украшений.

Когда поднялся шторм, их лодку унесло от берега в открытое море. По словам женщины, ночью они пытались светить фонариком и размахивать одеждой, чтобы привлечь внимание.

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«Несколько дней лодку швыряло от Новороссийска до Геленджика, потом до Утриша и Тамани, но ни одно проходящее судно не обратило внимания», — цитирует пострадавшую «Наша газета».

Во время шторма лодку не раз переворачивало, из-за этого все вещи упали в воду. Женщина сообщила, что вокруг плавали дельфины, но подвязать их не было возможности.

На третий день у путешественников начались галлюцинации — они услышали посторонние голоса. Из-за прямых солнечных лучей они получили сильные ожоги, у женщины опухла нога.

На пятый день их спасли члены экипажа танкера под греческим флагом «Крити Рок».

Капитан судна по имени Христос Константинидис оказал пострадавшим первую помощь. Он помог мужчине и женщине связаться с родственниками, которые их разыскивали.

Капитан рассказал женщине, что каждый день молится перед обедом. В его каюте висят две иконы Богоматери и Христоса. Однако в день, когда капитан обнаружил пострадавших, он не пошел молиться, а отправился на палубу. Матросы закричали ему, что видят людей, которым нужна помощь.

Пара провела на танкере три дня, после этого их доставили на берег.

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