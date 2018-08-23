Христос спас пару из Новороссийска, которая пять дней дрейфовала в море
Капитан по имени Христос спас двух жителей Новороссийска, которые пять дней провели на резиновой лодке в море.
Капитан по имени Христос спас двух жителей Новороссийска, которые пять дней провели на резиновой лодке в море.
Молодые люди 8 августа на резиновой лодке отправились на рыбалку в районе поселка Мысхако. Они взяли с собой два весла, ящик со снастями, четыре удочки, пачку семечек, фонарик, шорты и несколько украшений.
Когда поднялся шторм, их лодку унесло от берега в открытое море. По словам женщины, ночью они пытались светить фонариком и размахивать одеждой, чтобы привлечь внимание.
«Несколько дней лодку швыряло от Новороссийска до Геленджика, потом до Утриша и Тамани, но ни одно проходящее судно не обратило внимания», — цитирует пострадавшую «Наша газета».
Во время шторма лодку не раз переворачивало,
На третий день у путешественников начались галлюцинации — они услышали посторонние голоса.
На пятый день их спасли члены экипажа танкера под греческим флагом «Крити Рок».
Капитан рассказал женщине, что каждый день молится перед обедом. В его каюте висят две иконы Богоматери и Христоса. Однако в день, когда капитан обнаружил пострадавших, он не пошел молиться, а отправился на палубу. Матросы закричали ему, что видят людей, которым нужна помощь.
Пара провела на танкере три дня, после этого их доставили на берег.