СК: польские следователи примут участие в осмотре агрегатов Ту-154 Качиньского

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила журналистам в четверг представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Следственным комитетом запрос [польской стороны о проведении процессуальных действий на территории РФ] удовлетворен, и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств — агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета Ту-154М, хранящихся в Смоленске», — сказала она.

Осмотр будет производиться следователями центрального аппарата СК с участием сотрудников Главного управления криминалистики с применением необходимой для фиксации его результатов криминалистической техники, а затем материалы будут переданы польской стороне в установленном законодательством порядке, пояснила Петренко.

Катастрофа президентского борта

В результате крушения 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск (Северный) самолета Ту-154М ВВС Польши погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент Польши. Расследование уголовного дела продолжается как в Польше, так и в России. Срок завершения следствия продлен в Польше до 31 декабря 2018 года.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей. Польские эксперты пришли к выводу, что «причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг».