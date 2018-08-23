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13:15 (мск), источник: ТАСС

СК: польские следователи примут участие в осмотре агрегатов Ту-154 Качиньского

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Польские следователи в начале сентября примут участие в осмотре агрегатов и других элементов разбившегося в 2010 году под Смоленском Ту-154М президента Польши Леха Качиньского.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила журналистам в четверг представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Следственным комитетом запрос [польской стороны о проведении процессуальных действий на территории РФ] удовлетворен, и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств — агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета Ту-154М, хранящихся в Смоленске», — сказала она.

Осмотр будет производиться следователями центрального аппарата СК с участием сотрудников Главного управления криминалистики с применением необходимой для фиксации его результатов криминалистической техники, а затем материалы будут переданы польской стороне в установленном законодательством порядке, пояснила Петренко.

Катастрофа президентского борта

В результате крушения 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск (Северный) самолета Ту-154М ВВС Польши погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент Польши. Расследование уголовного дела продолжается как в Польше, так и в России. Срок завершения следствия продлен в Польше до 31 декабря 2018 года.

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Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей. Польские эксперты пришли к выводу, что «причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг».

Ранее расследованием занималась военная прокуратура Польши, которая в 2015 году представила выводы из комплексного отчета экспертов по делу о крушении. Спустя шесть лет после трагедии, в конце марта 2016 года, министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро распорядился сформировать новую группу прокуроров на базе Генпрокуратуры, которые продолжают расследование причин авиакатастрофы.

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