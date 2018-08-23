Очевидцы: После военного парада в Курске перевернулся танк Т-34
Танк сорвался с помоста для транспортировки.
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Танк сорвался с помоста для транспортировки.
Куряне делятся фотографиями завалившегося на бок танка Т-34.
Как сообщают очевидцы, после парада танк стали грузить на помост для транспортировки. Вдруг он сорвался с помоста и опрокинулся на бок. В результате инцидента на дорогу разлилось топливо.
На месте работает пожарный расчет, спасатели. Место ЧП оцепили.
Напомним, 23 августа в городе проходит празднование 75-летие Курской битвы. Утром у Триумфальной арки прошел военный парад, на котором продемонстрировали новейшую российскую технику. В регионе ждут приезда главы государства. Он посетит мемориал «Курская дуга».
Военный парад в Курске в честь 75-летия Победы в Курской битве. Вид сверху. Фото: РИА Курск pic.twitter.com/m7BY14r4wi— Курская область (@press_sluzba46) 23 августа 2018 г.