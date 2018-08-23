Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москву едут украинские гонцы: кандидаты в президенты - эксперт
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Дети Роналду примерили форму «Ювентуса»
Максакова не сдержалась при новом мужчине: «у него такая бандура»
50-летняя Стриженова стала выглядеть в два раза моложе
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз
Соцсети восхитило фото Веры Брежневой с дочерьми
Путин наградил 56-летнюю Андрееву за заслуги на «Первом канале»
Безрукова, Меньшиков, Петров со Старшенбаум на премьере «Гоголя»
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Порошенко: «Извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась»
Рассекречены документы по сражению на Курской дуге
Ведущая Ким поведала об "ужасных" событиях из-за открытости
Муж узнал в жене порнозвезду и решил выселить её
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Снесен первый дом по программе реновации
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
13:19 (мск), источник: АиФ Черноземье

Очевидцы: После военного парада в Курске перевернулся танк Т-34

Танк сорвался с помоста для транспортировки.

Наверх

Куряне делятся фотографиями завалившегося на бок танка Т-34.

Как сообщают очевидцы, после парада танк стали грузить на помост для транспортировки. Вдруг он сорвался с помоста и опрокинулся на бок. В результате инцидента на дорогу разлилось топливо.

На месте работает пожарный расчет, спасатели. Место ЧП оцепили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 23 августа в городе проходит празднование 75-летие Курской битвы. Утром у Триумфальной арки прошел военный парад, на котором продемонстрировали новейшую российскую технику. В регионе ждут приезда главы государства. Он посетит мемориал «Курская дуга».

Во время загрузки произошла ошибка.
МИД РФ: санкции ускорят уход от доллара при взаимных расчетах
Пару, которая дрейфовала в Черном море, спас капитан Христос
Deutsche Bank пригрозил правительству России разорвать отношения
«Уходим под землю». Поселки расплачиваются за подвиги шахтеров
Супермаркет из «Симпсонов» стал реальностью (фото)
Родные Скрипаля подозревают, что его нет в живых
Гигантская «ладонь Будды» появилась на поле в Китае (фото)
Спорт
Команды, которые больше всего изменились летом. «Реал Мадрид» Подробно о том, как устроен мадридский «Реал» после потери Роналду и Зидана
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
83-летний отец Агутина пришел на прослушивание в «Голос 60+» Николай Агутин преподнес сюрприз сыну, который участвует в проекте в качестве звездного наставника
Недвижимость
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Хранение в малогабаритке: 10 идей из западных проектов
Названы города с самыми довольными жителями
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь