Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долларовый ответ России США окажется пострашнее ракет - СМИ
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Анна Седокова впервые за год показала младшую дочь
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
50-летняя Стриженова стала выглядеть в два раза моложе
В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом В России могут появиться права нового поколения со встроенным микрочипом
Ситуация на Азове: русские заблокировали все порты, Киев удивлен
Германия хочет бойкотировать Игры: виновата ли РФ
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала
Ирина Розанова в неожиданном образе на съемках «Челночниц»
Конец семье: изнасилованная Шурыгина закрутила с новым мужчиной
СМИ выяснили, как Петросян стал миллиардером
Рубль резко укрепился после заявления ЦБ
Порошенко извинился за сказанное в 2014 году
Брошенная Биланом модель поправилась на 20 килограммов
Туристы РФ жалуются на испорченный отдых в Крыму
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как оформить кухню в стиле кантри: фото
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
17:09 (мск), источник: Коммерсантъ

В Германии арестовали подозреваемого в терроризме россиянина

Россиянин, задержанный накануне в Берлине по подозрению в подготовке теракта, арестован, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры Германии.

Наверх
Источник: Reuters

«Следственный судья постановил сегодня (23 августа) привести в исполнение приказ об аресте на время следствия 31-летнего российского гражданина Магомеда-Али С. (Magomed-Ali C.)», — говорится в сообщении.

Ранее в берлинской квартире задержанного провели обыск. По словам официального представителя ведомства Фрауке Колер, взрывчатки в квартире обнаружено не было. По данным следствия, задержанный является выходцем из Чечни, последние несколько лет он жил в Германии. Также сообщается, что он мог иметь связи с Анисом Амри, который совершил теракт на рождественском рынке в Берлине в 2016 году.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
 От рубля избавляются даже в России
Депутатов уравняют с гражданами
Трамп: Если мне объявят импичмент, все станут очень бедными
Что нужно знать про новый закон о наследстве
Мастер фотошопа поместил знаменитостей в трущобы Индонезии
Песков прокомментировал возможность заявления Путина по пенсиям
Первобытное племя из джунглей впервые попало на видео
После военного парада в Курске перевернулся танк (видео)
Time поместил на обложку Трампа в затопленном Овальном кабинете
Спорт
Команды, которые больше всего изменились летом. «Реал Мадрид» Подробно о том, как устроен мадридский «Реал» после потери Роналду и Зидана
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
Пегова и Епифанцев играют мужа и жену: фото со съемок сериала Актеры приступили к съемкам второго сезона «Акушерки»
Недвижимость
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Минстрой: органы власти не обязаны отвечать за достройку проблемного жилья
Бум или отчаяние: почему бурно растет ипотечный рынок
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
Леди
5 веских причин бежать от любимого мужчины Самые яркие признаки того, что жизнь с ним будет невыносимой.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь