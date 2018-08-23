В Германии арестовали подозреваемого в терроризме россиянина
Россиянин, задержанный накануне в Берлине по подозрению в подготовке теракта, арестован, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры Германии.
Россиянин, задержанный накануне в Берлине по подозрению в подготовке теракта, арестован, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры Германии.
«Следственный судья постановил сегодня (23 августа) привести в исполнение приказ об аресте на время следствия 31-летнего российского гражданина
Ранее в берлинской квартире задержанного провели обыск. По словам официального представителя ведомства Фрауке Колер, взрывчатки в квартире обнаружено не было. По данным следствия, задержанный является выходцем из Чечни, последние несколько лет он жил в Германии. Также сообщается, что он мог иметь связи с Анисом Амри, который совершил теракт на рождественском рынке в Берлине в 2016 году.