В Германии арестовали подозреваемого в терроризме россиянина

«Следственный судья постановил сегодня (23 августа) привести в исполнение приказ об аресте на время следствия 31-летнего российского гражданина Магомеда-Али С. (Magomed-Ali C.)», — говорится в сообщении.

Ранее в берлинской квартире задержанного провели обыск. По словам официального представителя ведомства Фрауке Колер, взрывчатки в квартире обнаружено не было. По данным следствия, задержанный является выходцем из Чечни, последние несколько лет он жил в Германии. Также сообщается, что он мог иметь связи с Анисом Амри, который совершил теракт на рождественском рынке в Берлине в 2016 году.