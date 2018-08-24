ФСИН передала следствию новые видеозаписи пыток в ярославской колонии
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Записи были обнаружены в ходе внутренней проверки, утверждают в ведомстве.
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Записи были обнаружены в ходе внутренней проверки, утверждают в ведомстве.
Опубликованные «Новой Газетой» записи новых эпизодов пыток в Ярославской колонии были ранее обнаружены в ходе внутренней проверки, материалы направлены в органы следствия, сообщили «Интерфаксу» в четверг в
Видеоматериалы, которые опубликованы сегодня на сайте «Новой газеты», были ранее выявлены комиссией ФСИН России в ходе проведения проверок исправительных учреждений УФСИН России по Ярославской области и 14 августа 2018 г. направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Ранее фонд «Общественный вердикт» распространил новое видео избиений заключенных в ярославской колонии номер 1 (ИК-1), получившей печальную известность после материала о пытках осужденного Евгения Макарова.
Как и предыдущее, новое видео опубликовала «Новая газета». «Юристы фонда “Общественный вердикт”, ранее добывшие запись с пыточными мероприятиями в отношении заключенного ИК-1 Евгения Макарова, передали нам новые видеодоказательства преступлений сотрудников колонии», — отмечается в материале издания.
На видео, размещенном на сайте «Новой газеты», сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляют их.
Ролик заканчивается на том, как несколько сотрудников с дубинками в руках заводят заключенных в закрытую комнату, один из работников берет с собой намоченную простынь.
По данным издания, видео сделано примерно в декабре 2016 года.