ФСИН передала следствию новые видеозаписи пыток в ярославской колонии

Источник: РИА "Новости"

Опубликованные «Новой Газетой» записи новых эпизодов пыток в Ярославской колонии были ранее обнаружены в ходе внутренней проверки, материалы направлены в органы следствия, сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Видеоматериалы, которые опубликованы сегодня на сайте «Новой газеты», были ранее выявлены комиссией ФСИН России в ходе проведения проверок исправительных учреждений УФСИН России по Ярославской области и 14 августа 2018 г. направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. пресс-бюро ФСИН

Ранее фонд «Общественный вердикт» распространил новое видео избиений заключенных в ярославской колонии номер 1 (ИК-1), получившей печальную известность после материала о пытках осужденного Евгения Макарова.

«Новые видео пыток из Ярославской колонии N1. Снова про «воспитательные мероприятия» и как в колониях проводят «медосмотр», — говорится в распространенном в четверг сообщении фонда.

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Как и предыдущее, новое видео опубликовала «Новая газета». «Юристы фонда “Общественный вердикт”, ранее добывшие запись с пыточными мероприятиями в отношении заключенного ИК-1 Евгения Макарова, передали нам новые видеодоказательства преступлений сотрудников колонии», — отмечается в материале издания.

На видео, размещенном на сайте «Новой газеты», сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляют их.

Ролик заканчивается на том, как несколько сотрудников с дубинками в руках заводят заключенных в закрытую комнату, один из работников берет с собой намоченную простынь.