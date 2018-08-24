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01:40 (мск), источник: РИА Новости

Небензя обвинил иностранные спецслужбы в поставках оружия ИГ*

ООН, 23 авг — РИА Новости. Террористическая организация «Исламское государство"* в Сирии получает оружие от полуофициальных структур, даже связанных со спецслужбами отдельных стран, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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Источник: РИА Новости

«Продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружения (ИГ* — ред.) извне, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран», — сказал Небензя.

Дипломат выразил надежду, что эту проблему удастся обсудить на международной конференции противодействия незаконным поставкам оружия в контексту борьбы с международным терроризмом, которая пройдет в Москве 3—4 сентября.

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Как предупредил глава российской дипмиссии, «вполне возможно, что частота террористических вылазок будет возрастать, в первую очередь на идлибском направлении».

Игиловцы идут во все тяжкие, активно привлекая к совершению терактов несовершеннолетних, включая детей до 12 лет.
Василий Небензя
постоянный представитель России при ООН

Он напомнил, что «при поддержке Вооруженных сил России (в Сирии — ред.) от террористов освобождено более 1,4 тысячи населенных пунктов, свыше 96% территорий перешли под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения».

«В результате более 1,5 миллиона сирийских беженцев уже смогли вернуться на родину», — рассказал дипломат.

Небензя также предупредил, что место ИГ* в Сирии может занять другая террористическая организация — «Аль-Каида"*.

По его словам, снижение активности ИГ* позволило вновь поднять голову «Аль-Каиде"*, финансирование которой составляет от 20 до 40 миллионов долларов в месяц.

Он отметил, что группировка укрепляет связи со своими филиалами в Северной Африке, пытается контролировать местный криминальный бизнес, а также инвестирует в агропромышленные холдинги африканских стран.

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Положить конец угрозе ИГ* и «Аль-Каиды"*, а также связанными с ними группировок, можно лишь на подлинно коллективной основе.
Василий Небензя
постоянный представитель России при ООН

Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2014-м началась военная интервенция США и их союзников, которые проводят в регионе свою операцию против ИГ* без приглашения Дамаска и одобрения ООН. Вашингтон поддерживает так называемую умеренную оппозицию и выступает за смену власти в Сирии. Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводит операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории Сирии.

*Террористические организации, запрещенная в России.

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