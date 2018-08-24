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02:07 (мск), источник: Известия

Самолет «сдул» ребенка в Греции

На греческом острове Скиатос взлетающий самолет сбил с ног 12-летнего британца. Как пишет газета Mirror, мальчику потребовалась госпитализация.

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Инцидент произошел 22 августа в аэропорту Скиатос. Чтобы понаблюдать за взлетом лайнера Airbus 320, юноша вместе с отцом и другими туристами подошел слишком близко к взлетно-посадочной полосе, из-за чего ребенка сдуло потоком воздуха из турбин.

12-летний мальчик пролетел более 10 м, прежде чем упасть на песчаную поверхность. Ребенка направили в больницу.

23 августа самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Норильск-Новосибирск, экстренно сел в Сургуте из-за отказа двигателя.

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