Самолет «сдул» ребенка в Греции
На греческом острове Скиатос взлетающий самолет сбил с ног 12-летнего британца. Как пишет газета Mirror, мальчику потребовалась госпитализация.
На греческом острове Скиатос взлетающий самолет сбил с ног 12-летнего британца. Как пишет газета Mirror, мальчику потребовалась госпитализация.
Инцидент произошел 22 августа в аэропорту Скиатос. Чтобы понаблюдать за взлетом лайнера Airbus 320, юноша вместе с отцом и другими туристами подошел слишком близко к
23 августа самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс