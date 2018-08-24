«Ъ» назвал причину пожара в «Зимней вишне»
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пожар в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пожар в
Следствие, как сообщает издание, изучило несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторов. Поскольку предоставленные на анализ образцы пострадали, точного ответа на вопрос, что повредило провода — электродуга или пламя пожара — невозможно. Но косвенные признаки указали на то самое место, которое изначально считалось очагом возгорания — детский «сухой» бассейн, пишет «Ъ».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.
В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.
Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.
Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Здание ТЦ снесли, территорию приводят в порядок и готовят к строительству большого мемориального сквера в память о жертвах пожара.