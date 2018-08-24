«Ъ» назвал причину пожара в «Зимней вишне»

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Следствие, как сообщает издание, изучило несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторов. Поскольку предоставленные на анализ образцы пострадали, точного ответа на вопрос, что повредило провода — электродуга или пламя пожара — невозможно. Но косвенные признаки указали на то самое место, которое изначально считалось очагом возгорания — детский «сухой» бассейн, пишет «Ъ».

Как отмечает «Коммерсантъ», у большей части электропроводов было занижено сечение в сравнении с расчетным на 10−20%, но их списали на брак. При этом, по словам экспертов, «монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом».

Трагедия в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.

В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

Здание ТЦ снесли, территорию приводят в порядок и готовят к строительству большого мемориального сквера в память о жертвах пожара.