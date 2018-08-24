В аварии с микроавтобусом на Алтае пострадали 14 человек

«23 августа около 23:13 часов в Онгудайском районе Республики Алтай, на 659 километре автомобильной дороги Р-256 Чуйский тракт, на спуске с перевала “Чике-Таман”, 22-летний водитель, управляя личным автомобилем ISTANA, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП в больницу были доставлены 14 пассажиров микроавтобуса, из них 12 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.