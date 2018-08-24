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08:08 (мск), источник: Интерфакс

В аварии с микроавтобусом на Алтае пострадали 14 человек

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU — Микроавтобус провернулся на трассе в Республике Алтай, в результате чего пострадали 14 человек, сообщает пресс-центр главного управления МВД РФ по региону в пятницу.

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Источник: На Алтае перевернулся микроавтобус

«23 августа около 23:13 часов в Онгудайском районе Республики Алтай, на 659 километре автомобильной дороги Р-256 Чуйский тракт, на спуске с перевала “Чике-Таман”, 22-летний водитель, управляя личным автомобилем ISTANA, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП в больницу были доставлены 14 пассажиров микроавтобуса, из них 12 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что водитель автомобиля был трезв.

В настоящее время по факту автомобильной аварии проводится проверка. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.
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