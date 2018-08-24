СКР обвинил «Правый сектор» в подготовке убийства 50 российских чиновников

СКР напомнил, что 15 мая 2015 года суд в Симферополе приговорил активиста «Евромайдана» Александра Костенко к 4 годам и 2 месяцам колонии по обвинению в нападении на сотрудника «Беркута».
«Из мести за законное осуждение Костенко, участники структурного подразделения под названием «Центральный национальный суд «Правого сектора» Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и иные лица, осуществляя экстремистскую деятельность и во исполнение указаний Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова и других лиц, 10 мая 2018 года в городе Киеве составили «приговор Центрального национального суда «Правого сектора»», — говорится в сообщении СКР.
В этом документе участники «Правого сектора» «вынесли смертный приговор» в отношении 50 российских должностных лиц, причастных к расследованию дела Костенко.
Кто вошел в этот список, СКР не уточняет. Тем самым, считает следствие, организаторы движения дали его участникам указание совершать убийства в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами».
Участникам и организаторам «Правого сектора» вменяют приготовление к совершению убийств, посягательства на жизнь государственного деятеля; лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование и сотрудников правоохранительных органов, а также организацию деятельности экстремистской организации и участие в ее деятельности (ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30, ст. 277, ч. 1 ст. 30, ст. 317, ч. 1 ст. 30, ст. 295, ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Обвиняемых собираются объявить в международный розыск и заочно арестовать.
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