СКР обвинил «Правый сектор» в подготовке убийства 50 российских чиновников

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СКР напомнил, что 15 мая 2015 года суд в Симферополе приговорил активиста «Евромайдана» Александра Костенко к 4 годам и 2 месяцам колонии по обвинению в нападении на сотрудника «Беркута».

«Из мести за законное осуждение Костенко, участники структурного подразделения под названием «Центральный национальный суд «Правого сектора» Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и иные лица, осуществляя экстремистскую деятельность и во исполнение указаний Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова и других лиц, 10 мая 2018 года в городе Киеве составили «приговор Центрального национального суда «Правого сектора»», — говорится в сообщении СКР.

В этом документе участники «Правого сектора» «вынесли смертный приговор» в отношении 50 российских должностных лиц, причастных к расследованию дела Костенко.

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Кто вошел в этот список, СКР не уточняет. Тем самым, считает следствие, организаторы движения дали его участникам указание совершать убийства в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами».