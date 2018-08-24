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13:40 (мск), источник: АиФ Уфа

Тираннозавр Рекс сгорел в динопарке в Башкирии

Днём 23 августа в динопарке, находящемся на территории парка культуры и отдыха в городе Сибае, произошёл пожар. В результате происшествия сгорела большая фигура тираннозавра Рекса. Очевидцы опубликовали видеозапись произошедшего в социальных сетях.

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На кадрах видно, как фигура динозавра буквально извергает пламя изо рта, а затем полыхает полностью.

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«На территории парка производились монтажные работы. Сварщик начал варить конструкцию возле фигуры тираннозавра и в неё попала искра. Внутри динозавр состоит из поролона, а снаружи он резиновый. Крупнейшая из 15 фигур доисторических животных сгорела за 5 минут. На данный момент конструкция разобрана, все последствия пожара убраны», — рассказал директор городского парка культуры и отдыха Ильгиз Ахметшин.

По словам директора парка, все экстренные службы среагировали на происшествие оперативно. Пострадавших в пожаре нет. Сейчас динопарк работает в обычном режиме.

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