Тираннозавр Рекс сгорел в динопарке в Башкирии

На кадрах видно, как фигура динозавра буквально извергает пламя изо рта, а затем полыхает полностью.

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«На территории парка производились монтажные работы. Сварщик начал варить конструкцию возле фигуры тираннозавра и в неё попала искра. Внутри динозавр состоит из поролона, а снаружи он резиновый. Крупнейшая из 15 фигур доисторических животных сгорела за 5 минут. На данный момент конструкция разобрана, все последствия пожара убраны», — рассказал директор городского парка культуры и отдыха Ильгиз Ахметшин.