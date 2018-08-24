Тираннозавр Рекс сгорел в динопарке в Башкирии

На кадрах видно, как фигура динозавра буквально извергает пламя изо рта, а затем полыхает полностью.
«На территории парка производились монтажные работы. Сварщик начал варить конструкцию возле фигуры тираннозавра и в неё попала искра. Внутри динозавр состоит из поролона, а снаружи он резиновый. Крупнейшая из 15 фигур доисторических животных сгорела за 5 минут. На данный момент конструкция разобрана, все последствия пожара убраны», — рассказал директор городского парка культуры и отдыха Ильгиз Ахметшин.
По словам директора парка, все экстренные службы среагировали на происшествие оперативно. Пострадавших в пожаре нет. Сейчас динопарк работает в обычном режиме.