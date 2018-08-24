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12:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Наркоторговцы прорыли тоннель в Мексику из ресторана KFC в Аризоне

Власти США обнаружили секретный туннель для контрабанды наркотиков из Мексики: он соединял частный мексиканский дом и заброшенный ресторан KFC в американском штате Аризона. Длина подземного хода — около 180 м.

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Этот туннель использовался для переправки наркотиков из Мексики в США | Источник: HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Полиция обнаружила туннель после того, как установила слежку за Иваном Лопесом — владельцем заброшенного здания в приграничном городе Сан-Луис. Он был арестован после того, как в его машине была обнаружена крупная партия наркотиков на сумму почти в миллион долларов.

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Оперативники нашли у Лопеса метамфетамин, кокаин, героин и фентанил.

После ареста полицейские провели обыск в доме подозреваемого и в заброшенном здании, на кухне которого и был обнаружен вход в туннель.

Власти пока не знают, давно ли был вырыт подземный ход. Известно лишь, что Лопес стал собственником здания в апреле этого года.

Как сообщается, туннель пролегает на глубине около 6,5 м, из ресторана он вел в частный дом в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо. Вход в него был спрятан за кроватью в спальне.

Туннель вел из заброшенного ресторана KFC в частный дом в Мексике | Источник: HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

Как отметил в интервью Ассошиэйтед пресс эксперт Иммиграционной и таможенной полиции США Скотт Браун, в последнее время полиция фиксирует рост числа туннелей для переправки наркотиков через границу, при том что обустройство одного подземного хода может стоить сотни тысяч долларов.

«Туннели — это очень затратное дело, но их число увеличилось с тех пор, как ужесточились меры безопасности на границе», — сказал Браун.

Высота обнаруженного туннеля - около 150 см, ширина - около 90 см | Источник: HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS

В последнее время спецслужбы США нередко обнаруживают подобные подземные ходы.

В 2016 году туннель длиной около 800 м был найден в калифорнийском городе Сан-Диего. Местные власти называли его одним из самых длинных наркотуннелей, когда-либо обнаруженных на границе с Мексикой.

Каждый месяц пограничные власти США сообщают об огромных объемах изъятых наркотических веществ. Только в июле этого года на пограничных пунктах по всей стране было изъято 15 кг героина, 10,8 кг кокаина, 327 кг метамфетаминов и 1900 кг марихуаны.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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