Росавиация: двигатель самолета Red Wings загорелся из-за разрушения лопаток компрессора
Глава ведомства Александр Нерадько добавил, что члены экипажа рейса Уфа — Сочи среагировали на ситуацию слаженно.
Глава ведомства Александр Нерадько добавил, что члены экипажа рейса Уфа — Сочи среагировали на ситуацию слаженно.
ТАСС, 24 августа. Причиной возгорания двигателя самолета Red Wings, следовавшего из Уфы в Сочи в среду, стало разрушение лопаток компрессора высокого давления. Члены экипажа рейса среагировали на ситуацию слаженно, за что Росавиация представила их к государственным наградам, сообщил в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» глава Росавиации Александр Нерадько.
«Произошло разрушение лопаток компрессора высокого давления, примерно части лопаток компрессора попали в зазор между ротором и статором. Это и привело к возникновению титанового пожара. Титановый пожар — это очень серьезное событие, редко встречающееся, но, тем не менее, экипаж авиакомпании Red Wings действовал слаженно, немедленно произвел посадку. Росавиация представила и кабинный, и летный экипаж к награждению государственными наградами», — сказал Нерадько.
Самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Уфы в Сочи, экстренно приземлился в среду утром в аэропорту отправления