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14:11 (мск), источник: ТАСС

Росавиация: двигатель самолета Red Wings загорелся из-за разрушения лопаток компрессора

Глава ведомства Александр Нерадько добавил, что члены экипажа рейса Уфа — Сочи среагировали на ситуацию слаженно.

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Источник: AP 2018

ТАСС, 24 августа. Причиной возгорания двигателя самолета Red Wings, следовавшего из Уфы в Сочи в среду, стало разрушение лопаток компрессора высокого давления. Члены экипажа рейса среагировали на ситуацию слаженно, за что Росавиация представила их к государственным наградам, сообщил в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» глава Росавиации Александр Нерадько.

«Произошло разрушение лопаток компрессора высокого давления, примерно части лопаток компрессора попали в зазор между ротором и статором. Это и привело к возникновению титанового пожара. Титановый пожар — это очень серьезное событие, редко встречающееся, но, тем не менее, экипаж авиакомпании Red Wings действовал слаженно, немедленно произвел посадку. Росавиация представила и кабинный, и летный экипаж к награждению государственными наградами», — сказал Нерадько.

Самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Уфы в Сочи, экстренно приземлился в среду утром в аэропорту отправления из-за возгорания левого двигателя. На борту находились 202 пассажира, никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки.

Во время загрузки произошла ошибка.
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