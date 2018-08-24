Консульство России в Киеве забросали дымовыми шашками

По информации издания, атаку заметил боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела. По его словам, одна из дымовых шашек залетела на территорию диппредставительства России в Украине, а другая упала у забора.

Шашки были оперативно потушены, возгорание или существенный ущерб не зафиксированы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве с использованием заранее заготовленных предметов.