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22:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Консульство России в Киеве забросали дымовыми шашками

В Печерском районе Киева неизвестный мужчина забросал дымовыми шашками консульство России. В происшествии никто не пострадал, сообщает «Страна.ua».

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По информации издания, атаку заметил боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела. По его словам, одна из дымовых шашек залетела на территорию диппредставительства России в Украине, а другая упала у забора.

Шашки были оперативно потушены, возгорание или существенный ущерб не зафиксированы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве с использованием заранее заготовленных предметов.

Ранее 13 апреля сообщалось, что в центре Киева из противотанкового гранатомета обстреляли здание компании «Киевгорстрой», которое находится примерно в километре от Верховной рады и правительства страны. В марте неизвестный стрелял из гранатомета в террасу киевского ресторана. В результате стрельбы выгорело около 50 квадратных метров здания.

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