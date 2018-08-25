Дело было в «Пушкино»
Владелец банка Алексей Алякин похищал деньги через одноклассника.
Владелец банка Алексей Алякин похищал деньги через одноклассника.
Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор подельникам
Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80.
С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области. Именно тогда полковник Гонтарев познакомился с местным предпринимателем, занимавшимся строительством жилья в Тверской области и Подмосковье Анатолием Семеновым. Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе. Вместо этого часть денег ушла на строительство других объектов и личные нужды обвиняемых.
Первый фигурант в этом деле появился в сентябре 2016 года. Именно тогда был задержан проходивший сначала в качестве свидетеля Денис Гонтарев. По ходатайству следствия суд заключил его под домашний арест. В декабре 2017 года аналогичная участь постигла и Анатолия Семенова.
Свою вину в инкриминируемых хищениях обвиняемые не признали ни в ходе следствия, ни в суде, утверждая, что никакого преступления не совершали.
Правда, вразумительного ответа, куда ушли деньги, ни следствие, ни суд так и не получили.
В итоге оба фигуранта были признаны виновными в мошенничестве. Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а его сообщник Анатолий Семенов — три.
Отметим, что это уже второй приговор по делу о хищении из банка «Пушкино». В апреле 2016 года все тот же Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных господину Мурову. Изначально именно его следствие считало организатором махинаций. Впрочем, тот утверждал, что никакого криминала в получении кредитов не видел. Однако вскоре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Мособлпрокуратурой, и его роль в этом деле поменялась.
По его словам, настоящим организатором хищений якобы был тогдашний владелец банка Алексей Алякин. В конце 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест, и он был объявлен в международный розыск.
Олег Рубникович