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05:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дело было в «Пушкино»

Владелец банка Алексей Алякин похищал деньги через одноклассника.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор подельникам экс-владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. За хищение 600 млн руб. из этого кредитного учреждения бывший заместитель главы администрации Твери Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а бизнесмен Анатолий Семенов приговорен к трем годам лишения свободы. Своей вины никто из них не признал.

Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80.

В частности, как следует из материалов дела и приговора, 600 млн руб. были похищены из «Пушкино» в период с декабря 2011-го по август 2012 года.

С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области. Именно тогда полковник Гонтарев познакомился с местным предпринимателем, занимавшимся строительством жилья в Тверской области и Подмосковье Анатолием Семеновым. Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе. Вместо этого часть денег ушла на строительство других объектов и личные нужды обвиняемых.

Первый фигурант в этом деле появился в сентябре 2016 года. Именно тогда был задержан проходивший сначала в качестве свидетеля Денис Гонтарев. По ходатайству следствия суд заключил его под домашний арест. В декабре 2017 года аналогичная участь постигла и Анатолия Семенова.

Свою вину в инкриминируемых хищениях обвиняемые не признали ни в ходе следствия, ни в суде, утверждая, что никакого преступления не совершали.

Например, из показаний господина Семенова следовало, что заем брался под завершение строительства замороженного после банкротства тверского ДСК объекта.

Правда, вразумительного ответа, куда ушли деньги, ни следствие, ни суд так и не получили.

В итоге оба фигуранта были признаны виновными в мошенничестве. Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а его сообщник Анатолий Семенов — три.

Отметим, что это уже второй приговор по делу о хищении из банка «Пушкино». В апреле 2016 года все тот же Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

В общей сложности в 2011—2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб.

В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных господину Мурову. Изначально именно его следствие считало организатором махинаций. Впрочем, тот утверждал, что никакого криминала в получении кредитов не видел. Однако вскоре заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Мособлпрокуратурой, и его роль в этом деле поменялась.

В итоге он рассказал не только о схемах, которые использовались для вывода денег из банка, но и сообщил, что через подконтрольные ему фирмы из «Пушкино» было выведено не 469 млн руб., а более 800 млн руб.

По его словам, настоящим организатором хищений якобы был тогдашний владелец банка Алексей Алякин. В конце 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест, и он был объявлен в международный розыск.

Олег Рубникович

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