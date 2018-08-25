Чиновник раскаялся на полмиллиарда

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бывший руководитель управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григорий Слабиков, обвиняемый в особо крупных хищениях, выдал следствию 500 млн руб. Чиновник, признавший вину, рассчитывал, что за деятельное раскаяние его выпустят из СИЗО. Однако домой вернулась только его дочь Елена, проходящая по одному с отцом делу.

Как сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в пятницу Дзержинский райсуд вынес постановление о продлении до 11 декабря меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Слабикова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сам господин Слабиков просил перевести его из СИЗО под домашний арест, ссылаясь на то, что и он, и его дочь, проходящая в качестве обвиняемой по этому же делу, уже полностью признали свою вину и дали следствию изобличающие друг друга показания. Более того, как уточнили в пресс-службе, господа Слабиковы рассказали следствию, где находятся 500 млн руб., которые имеют отношение к данному уголовному делу.

Ранее, в ходе обысков в одной из принадлежавших семье Слабиковых квартир было обнаружено 33 млн руб. и €560 тыс. А из арендованных злоумышленниками в четырех городских банках сейфовых ячеек следователи изъяли более 1 млрд руб. в российской и иностранной валюте.

Кроме того, значительные суммы денег, полученных преступным путем, Елена Слабикова вкладывала в развитие собственного легального бизнеса — ей принадлежит отель и солидные доли в нескольких коммерческих фирмах.

Деятельное раскаяние бывшему чиновнику не помогло — суд счел необходимым оставить бывшего главу Северо-Западного Ростехнадзора под стражей. Его дочери Елене Слабиковой повезло больше — по ходатайству следователя суд меру пресечения для нее изменил, отправив под домашний арест до 11 декабря.

Как уже сообщал «Ъ», обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) было предъявлено Григорию Слабикову, на тот момент занимавшему должность руководителя управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу, в мае 2018 года. А само уголовное дело, фигурантом которого он стал, было возбуждено ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области около года назад по фактам хищения компенсационных фондов нескольких СРО.

По версии следствия, чиновник оказался причастен к исчезновению 4,76 млрд руб., принадлежавших саморегулируемым организациям «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания».

Созданные в 2011 году СРО объединяли несколько сотен строительных компаний, которые перечисляли в них членские взносы, а также возмещения в компенсационные фонды. Исполнение этих обязательств позволяло строительным компаниям получать необходимые для работы лицензии.

По данным правоохранителей, в группу, похищавшую деньги петербургских СРО в период 2012—2016 годов, входило около десятка человек, в том числе сам Григорий Слабиков и его дочь Елена. Она, кстати, была арестована спустя два дня после того, как суд поместил в СИЗО ее отца.

Схема, по которой были похищены деньги, заключалась в следующем: СРО заключили договоры с управляющей компанией «Норд-Вест-Капитал» на управление средствами, поступающими от строительных фирм. Затем деньги по фиктивным договорам были выведены из «Норд-Вест-Капитала» на счета почти десятка фирм-пустышек, а сама управляющая компания была успешно обанкрочена и ликвидирована. По одной из версий следствия, Григорий Слабиков якобы содействовал включению в реестр СРО организаций, подконтрольных членам преступной группы, а также помогал им избегать проверок.