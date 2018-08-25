По факту пропажи изъятых миллиардов полковника Захарченко завели дело

По результатам проверки было возбуждено дело о краже в особо крупном размере. По другим данным, уголовное дело возбуждено «в отношении неустановленных лиц». Официальных комментариев следствия на данный момент нет.

30 мая стало известно, что из 8,5 миллиарда рублей, изъятых у полковника Захарченко и его близких, пропали более 230 миллионов рублей. Как выяснилось, деньги были доставлены в одно из подразделений Сбербанка сотрудниками «Росинкасс», и недостача была выявлена при пересчете. Именно сотрудники Сбербанка и сообщили о пропаже.

В декабре 2017 года суд постановил обратить изъятые у полковника и его близких средства, а также недвижимость и автомобили в доход государства.