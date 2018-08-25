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12:14 (мск), источник: Lenta.Ru

По факту пропажи изъятых миллиардов полковника Захарченко завели дело

Возбуждено уголовное дело по факту хищения около трех миллионов евро (более 230 миллионов рублей) из денег, которые изъяли у полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

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По результатам проверки было возбуждено дело о краже в особо крупном размере. По другим данным, уголовное дело возбуждено «в отношении неустановленных лиц». Официальных комментариев следствия на данный момент нет.

30 мая стало известно, что из 8,5 миллиарда рублей, изъятых у полковника Захарченко и его близких, пропали более 230 миллионов рублей. Как выяснилось, деньги были доставлены в одно из подразделений Сбербанка сотрудниками «Росинкасс», и недостача была выявлена при пересчете. Именно сотрудники Сбербанка и сообщили о пропаже.

В декабре 2017 года суд постановил обратить изъятые у полковника и его близких средства, а также недвижимость и автомобили в доход государства.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

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