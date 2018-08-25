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20:39 (мск), источник: ТАСС

В Болгарии в результате ДТП с автобусом погибли не менее 15 человек

СОФИЯ, 25 августа. /ТАСС/. Туристический автобус перевернулся в Болгарии в районе Искырского дефиле недалеко от города Своге около 17:30 (время совпадает с московским).

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Как сообщает агентство БГНЕС со ссылкой на врачей скорой помощи, в аварии погибли не менее 15 человек, 27 человек пострадали. Всего в автобусе находились 50 пассажиров. На место происшествия отправлены более 20 бригад медиков из Софии и ближайших городов.

Президент Болгарии Румен Радев отменил торжественные мероприятия, посвященные 141-й годовщине героических боев на Шипке в Русско-турецкой освободительной войне 1877−1878 годов.

Согласно предварительно информации, причиной ДТП стала плохая видимость.

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