В Болгарии в результате ДТП с автобусом погибли не менее 15 человек

Как сообщает агентство БГНЕС со ссылкой на врачей скорой помощи, в аварии погибли не менее 15 человек, 27 человек пострадали. Всего в автобусе находились 50 пассажиров. На место происшествия отправлены более 20 бригад медиков из Софии и ближайших городов.