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02:17 (мск), источник: Известия

Минобороны РФ назвало цель готовящегося удара Запада по Сирии

Запад готовит провокацию с применением химоружия для нанесения удара по Сирии с целью поддержать наступление боевиков, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

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Источник: РИА "Новости"

«Провокация планируется при активном участии британских спецслужб и должна послужить поводом для нанесения США, Великобританией и Францией очередного ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии, чтобы обеспечить готовящееся наступление боевиков на Хаму и Алеппо», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в провинции Идлиб сконцентрированы несколько тысяч боевиков, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Все они вооружены тяжелой бронетехникой.

Кроме того, в провинцию уже доставлены емкости с хлором для организации провокации с химоружием.

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«Запад готов в очередной раз поддержать террористов и в нарушение всех норм международного права совершить акт агрессии против суверенного государства», — сказал Цыганов, добавив, что такие действия сорвут процесс мирного урегулирования и обострят обстановку.

Он указал, что в Персидский залив уже прибыл эсминец ВМС США с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу в Катаре был переброшен американский бомбардировщик B-1B, вооруженный 24 крылатыми ракетами.

МИД РФ назвал готовящийся удар попыткой сменить власть в Сирии.

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