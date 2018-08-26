Минобороны РФ назвало цель готовящегося удара Запада по Сирии

Источник: РИА "Новости"

«Провокация планируется при активном участии британских спецслужб и должна послужить поводом для нанесения США, Великобританией и Францией очередного ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии, чтобы обеспечить готовящееся наступление боевиков на Хаму и Алеппо», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в провинции Идлиб сконцентрированы несколько тысяч боевиков, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Все они вооружены тяжелой бронетехникой.

Кроме того, в провинцию уже доставлены емкости с хлором для организации провокации с химоружием.

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«Запад готов в очередной раз поддержать террористов и в нарушение всех норм международного права совершить акт агрессии против суверенного государства», — сказал Цыганов, добавив, что такие действия сорвут процесс мирного урегулирования и обострят обстановку.

Он указал, что в Персидский залив уже прибыл эсминец ВМС США с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу в Катаре был переброшен американский бомбардировщик B-1B, вооруженный 24 крылатыми ракетами.